Erdal Sağlam

(ANKARA) - Küresel finans kesimindeki gelişmeler olumsuz seyrederken, üzerine fon vurgunu eklenince, döviz rezervlerinde hızlı erime yaşandı. Bu nedenle ekonomide ve piyasalarda, yeniden olağanüstü tedbir dönemine geçildi. İran savaşında olduğu gibi, politika faizi yerine 3 puan yüksek olan fonlama faiziyle piyasaya para verilmesi kararlaştırıldı. Bu da piyasalarda yaşanan sıkıntının daha da artmasına neden oluyor.

Aylık enflasyon rakamlarında, daralan iç talebe bağlı olarak, olumlu seyir izlenirken, 10 Aralık'ta yapılacak toplantıda Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayacağı beklentisi iyice artmıştı. Ancak son hafta yaşanan gelişmeler, faiz indirimi beklenirken, Merkez Bankası'nın piyasanın faizini 3 puan artırmasına, yani olağanüstü dönem uygulamasına geçilmesine neden oldu.

Bunun nedeni, fon vurgunu ortaya çıktığından bu yana rezervlerde meydana gelen erimenin 35 milyar doları bulması. Swap hariç net rezervler, eksiye dönünce, Merkez Bankası da yüzde 39'luk fonlama faizine döndü. Bununla birlikte bankalarla swap yaparak TL verip döviz almaya, dolayısıyla brüt rezervleri artırma yoluna gitti.

Aynı zamanda bankaların mevduat karşılığı tuttuğu munzam karşılıklara ödediği faizi de 3 puan artırdı. Böylece bankaların TL mevduata daha yüksek faiz vermesini sağlamaya çalışıyor.

Brüt rezervler, 26 Kasım Merkez Bankası bilançosuna göre 140 milyar dolar olurken, swap hariç net rezervler 6,8 milyar dolara kadar indi.

Kamunun döviz hesabı çıkıldığında ortaya çıkan swap hariç net rezerv rakamı ise, eksi 5 milyar dolara kadar düştü.

Merkez Bankası geçtiğimiz Cuma gününe kadar net 11 milyar dolarlık swap yaparak bankalardan aldığı döviz borcuyla brüt rezervleri artırmaya çalıştı. Önümüzdeki hafta Salı günü göreceğimiz, 27 Aralık bilançosunda brüt rezervlerin, bu henüz kayda girmeyen swaplar nedeniyle, 145 milyar dolara kadar yükseldiğini görebiliriz.

REEL SEKTÖRÜN SIKINTILARI DİNLENECEK

Halbuki özel sektör ve vatandaşlar, Aralık'tan itibaren yeniden faiz indirimi beklentisine girmişti. Politika faizinin yüzde 36'dan önce 35'e çekilmesi, daha sonrasında yeni yılla birlikte, aşama aşama faizin yüzde 30'a doğru ineceği beklentisi piyasalarda hakim olmuştu.

Bunun yerine politika faiziyle fonlamayı geçici olarak bırakınca, fiili faiz otomatik olarak yüzde 39'a çıktı. Bu durum, reel sektörde büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, yeniden faiz indiriminin başlaması için en azından 2-3 ay daha geçmesinin bekleneceği tahmin ediliyor. Bu da zaten zor durumda olan, iflasların büyüdüğü, yeni işçi çıkartma planları yapan, başta KOBİ'ler olmak üzere, tüm özel sektör işletmelerinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

YARIN TÜM REEL SEKTÖR YÖNETİCİLERİYLE ORTAK TOPLANTI

Bunun farkında olan AKP iktidarı, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, tüm reel sektör temsilcisi kuruluş yöneticileriyle ortak bir toplantı yapmaya karar verdi. Bu toplantıda, reel sektöre moral verilmeye çalışılacağı, sektörlerin taleplerinin dinleneceği belirtiliyor. Bu tür toplantıların ardından, özel sektöre faiz dışında yeni sübvansiyonlu kredi paketlerinin gündeme getirilmesi, sıkıntının hafifletilmesine çalışılacağı tahmin ediliyor.

Bunun ardından ise emekli maaşlarına yapılacak ek zamlar gündeme gelecek. Enflasyon farkının üzerine, değişik koşullara göre verilecek ek zammın ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Bu yolla emekli kesiminin gönlü alınmaya çalışılacak ama emeklileri memnun edecek zam oranlarına, sınırlı bütçe imkanları nedeniyle ulaşılmasının çok zor olacağı ortada. Yılbaşında belirlenecek asgari ücrette yapılacak zam oranı konusunda ise daha büyük tartışmalar yaşanabilir.

NELER BEKLENİYOR?

İktidar, siyasi ayağı ortaya çıkarmadan, olayı kapatmaya çalışacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili 2 bakan, fonlarda ön ödemelerin tamamlandığını, suçun omurgasının ortaya çıktığını, iddianamelerin yazılmaya başladığını açıkladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık olayın kapatılması ve gündem olmasının engellenmesini istediği, bir süredir konuşuluyordu. Olayın, "birkaç fonun örgütlü biçimde vurgun yaptığı, örgüt liderlerinin de bu fonların sahipleri olduğu" şeklinde bir çerçeveye oturtulup, kapatılmasına çalışılacağı anlaşılıyor.

Bu çabanın toplumda kabul görüp görmeyeceği ise henüz şüpheli. Muhalefet partilerinin fon vurgunuyla ilgili iddialarına devam etmesi, siyasi kimliklerin ortaya çıkarılmasına çalışılacağı, bu arada iddianamelerin ortaya çıkmasıyla vurgunun gündemden kolay kolay çıkmayacağı görüşü hakim.

AKP iktidarı, artık seçimlere kadar planladıkları gündem maddeleriyle yürümeye, toplumun rızasını yeniden almaya çalışacak gibi gözüküyor. Ancak ekonomik sıkıntıların aşılması giderek zorlaşıyor ve iktidarın bu isteğini hayata geçirmesinin bu kez zor olacağı söylenebilir.