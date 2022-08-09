Bakkallardan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na tepki - Son Dakika
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Bakkallardan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na tepki

09.08.2022 14:59
Bakkallardan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na tepki

Ankara Bakkalları Dayanışma ve Geliştirme Derneği üyeleri esnaf odalarına tepki gösterilerek bakkallara sahip çıkılmadığı öne sürdüler.

Ankara Bakkalları Dayanışma ve Geliştirme Derneği üyeleri esnaf odalarına tepki gösterilerek bakkallara sahip çıkılmadığı öne sürdüler.

Ulus Meydanı Atatürk heykeli önünde toplanan dernek üyeleri açtıkları pankartlarla zincir marketlerin haksız bir rekabet ortamı oluşturduğuna vurgu yaparak halkı bakkallardan alışveriş yapmaya davet etti.

"Esnaf Odaları, esnafa hizmetten çok kendi kurdukları kadrolarla esnaftan kopuk faydasız bir hale gelmişlerdir"

Ankara Bakkalları Dayanışma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ramazan Yalçın gerçekleştirilen basın açıklamasında "Bakkallar gıda, perakende sektöründe önü alınmaz hiper enflasyonun tek frenleyici güç olabilme imkanına sahiptir. Gıda sektörünün pasif hale düşürülmesi hem bakkalların hem de milletimizin mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır. Küçük esnaf, 4 zincir market 5 üretici firmanın vicdan ve merhametine bırakılmaktadır. Esnaf Odaları ise şu an tamamen esnafa hizmetten çok kendi kurdukları kadrolarla esnaftan kopuk faydasız ve esnafın sırtında ağır bir kamburdan farksız hale gelmişlerdir. Yapılan oyunlarla Bakkallar pahalı zincirler ucuz algısını oluşturmak için üretici firmalar ve zincirler profesyonelce çalışmaktadır. Sonuç itibarı ile esnafa sahip çıkması gereken odalar, servetine servet katan üretici firmalar, her yerde mantar gibi çoğalan zincirler ve buna müsaade eden yöneticiler bu oyunda iş ortağıdırlar" ifadelerini kullandı.

"Bakkallara sahip çıkmamak, sermayeye beyaz bayrak sallamak demektir"

Yalçın, yapılan basın açıklamasında halk ile bakkalların bir arada olması gerektiğinin altınız çizerek, "Halkımızı bu zor zamanda milletimizle ve milletin içinden gelen Bakkallar ile yürümeye davet ediyoruz. Bakkal esnafı, 17 saat çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan emekçilerdir. Bakkallara sahip çıkmamak, sermayeye beyaz bayrak sallamak demektir. Bakkal, tekelciliğe karşıda bir başkaldırıdır. Yetkili merciler tarafından perakendecilik yasasından, Bağ-Kur mağduriyetinin düzeltilmesine, kira stopajından vergilerin yapılandırılmasına kadar onlarca başlıkla hallolmayı bekleyen maddelerin bir an önce çalışılmasını talep ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Basın açıklamasının ardından Ankara bakkalları Dayanışma ve Geliştirme Derneği başkanı ve üyeleri 'Halk bakkal el ele', Esnaf burada oda'lar nerede', 'Emek bizim hak bizim' sloganlarını atarak sorunsuz bir şekilde dağıldılar. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Ulus, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakkallardan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na tepki - Son Dakika

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