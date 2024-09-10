Ankara Bilim Üniversitesi'nden Yeni Destek Programları

Ekonomi

Ankara Bilim Üniversitesi, öğrencilere yönelik iki yeni destek programı başlattığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin sunduğu "Genç Araştırmacı Bursu" programı, akademisyenlerin yürüttüğü projelerde aktif rol alacak öğrencilere fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Program, genç araştırmacıların akademik kariyerlerine erken adım atmalarına ve bilimsel yetkinliklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirme şansı bulacak ve akademik yolculuklarında önemli avantajlar elde edecek. Ayrıca program, bursiyerlere maddi destek de sağlayacak.

Üniversitenin diğer destek programı olan "Kesintisiz Burs" uygulaması ise ÖSYM yerleştirme puanlarına dayalı olarak verilecek ve lisans eğitiminde 7 yıl, ön lisans eğitiminde 4 yıl, hazırlık eğitiminde ise 2 yıl boyunca geçerli olacak. Öğrencilerin ders bırakması durumunda da burslar kesilmeyecek.