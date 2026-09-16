Ankara Çayyolu'ndaki taşınmaz özelleştirmesinde en yüksek teklif 57 milyon lira oldu

Ankara Çayyolu'ndaki taşınmaz özelleştirmesinde en yüksek teklif 57 milyon lira olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖİB, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki 561,14 metrekarelik taşınmazın özelleştirmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesini tamamladı. Taşınmaz için en yüksek teklif 57 milyon lira bedelle Karahancı Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi'ndeki 561,14 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.
Taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 57 milyon lira bedelle Karahancı Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.
Kaynak: AA
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