Ankara Çayyolu'ndaki taşınmaz özelleştirmesinde en yüksek teklif 57 milyon lira oldu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi'ndeki 561,14 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 57 milyon lira bedelle Karahancı Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.