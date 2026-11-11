Ankara'da 16 lokasyonda 45 bin 600 fidan toprakla buluşturuluyor - Son Dakika
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Ankara'da 16 lokasyonda 45 bin 600 fidan toprakla buluşturuluyor

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde fidan dikim etkinliği yapıldı. Etkinlikte kent genelinde 16 lokasyonda 45 bin 600 fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi; alandaki katılımcı sayısı 5 bini geçti.

Ankara'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidan dikim etkinliği yapıldı.

Etkinlik, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırma sahasında düzenlendi.

Etkinlik kapsamında alana gelen katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Burada konuşan Ankara Valisi Yakup Canbolat, toprakla buluşturulan her fidanın, büyüyerek gölgesini insanlara, nefesini doğaya sunacağını söyledi.

Ormanları korumanın ve çoğaltmanın, yalnızca belirli günlerde gerçekleştirilen etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Canbolat, "Özellikle orman yangınlarına karşı dikkatli olmak, doğal kaynaklarımızı korumak ve çevre bilincini çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kazandırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Ankara'mızın doğal güzelliklerini korumak, yeşil alanlarını artırmak ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla yürütülen çalışmaları da bu anlayışın önemli bir parçası olarak görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek de küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada ormanlar azalırken Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığını bildirerek, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını aktardı. Şimşek, iklim değişikliğinin önüne geçilebilecek en büyük faaliyetlerden birinin fidan dikmek olduğunu belirtti.

Son 23 yılda Ankara'da 180 bin hektar alanda 126 milyon fidan dikerek yeni orman alanları oluşturduklarını anlatan Şimşek, "Ankara'da 2026 yılı sonuna kadar 2 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız. Bugün Ankara ilimizde 16 lokasyonda hep birlikte dikiyoruz, 45 bin 600 fidanla başkentimize yaraşır yeni orman alanları oluşturacağız. İçinde bulunduğumuz alanda 10 bin fidan dikilmeyi bekliyor." dedi.

"5 bin katılımcıyı geçtik"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şimşek, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 2019'dan bu yana Ankara Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Şimşek, bugün Ankara'da kapalı bir hava olmasına rağmen vatandaşların yoğun katılımının mutlu ettiğini belirterek "Arkadaşların verdiği rakama göre sadece bu saha içerisinde 5 bin katılımcıyı geçmişiz." diye konuştu.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da 11 Kasım'ın, ilerleyen zamanlarda Birleşmiş Milletler kararıyla tüm dünyada uygulanmaya başlamasını beklediklerini kaydetti.

"Bağışçılar için 14 milyon fidan dikildi"

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler de Orman Genel Müdürlüğü ile yaptıkları işbirliği protokolü çerçevesinde 10 yılı aşkın süredir fidan diktiklerini söyledi.

Projeye 2014'te başladıklarını aktaran Güler, "Bir bağış için bir fidan dikiyorduk, 2 yıldır bir bağışa 3 fidan dikiyoruz. Bugüne kadar da bağışçılarımız adına 14 milyon fidan dikildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da 16 lokasyonda 45 bin 600 fidan toprakla buluşturuluyor - Son Dakika
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