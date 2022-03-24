Ankara'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' düzenlenecek - Son Dakika
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Ankara'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' düzenlenecek

24.03.2022 12:47
Ankara'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' düzenlenecek

ANKARA'da, 'yeşil dönüşüm' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 30-31 Mart'ta 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' gerçekleştirilecek.

ANKARA'da, 'yeşil dönüşüm' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 30-31 Mart'ta 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' gerçekleştirilecek.

Ankara'da 'yeşil dönüşüm'de farkındalık oluşturarak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde, 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' gerçekleştirilecek. ATO Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirveye; eski devlet başkanları, kamu kurumları temsilcileri, 20'yi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş, 30'dan fazla üniversiteden akademisyen ve sektör temsilcileri katılacak. 12 bin katılımcı, 50 bin çevrim içi ve uzaktan ziyaretçinin hedeflendiği zirvede; 4 bin metrekarelik alanda, 'Ekonomi ve İklim Değişikliği' temalı Fuar ve İklim Müzesi de kurulacak. Ayrıca ulusal ve uluslararası 150 konuşmacının yer aldığı 20'yi aşkın oturum yapılacak. Zirvede sertifikalı eğitim programları, eğitimler, workshop'lar, sergiler gerçekleştirilecek; konserler, dinletiler, mini gösteriler sahnelenecek.


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İklim Değişikliği, Ekonomi, 31 Mart, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ankara'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' düzenlenecek - Son Dakika


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