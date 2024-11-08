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Ekonomi

Ankara'da Güzellik Fuarı Başladı

Ankara\'da Güzellik Fuarı Başladı

Ankara'da düzenlenen Güzellik Fuarı, estetik ve kişisel bakım alanlarında profesyonelleri bir araya getiriyor.

08.11.2024 17:35
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Ankara'da estetik, güzellik, kozmetik, kişisel bakım, kuaför ve berber ekipmanları sektörlerini bir araya getiren 'Güzellik Fuarı' başladı.

Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası, Ankara Berberler Esnaf Sanatkarlar Odası ve Ankara Ticaret Odası desteğiyle ATO Congresium Merkezi'nde düzenlenen Güzellik Fuarı'nda yerli ve yabancı doktorlar, plastik cerrahlar, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonelleri ağırlanıyor. Renkli etkinliklerin bulunduğu fuar alanında, Ankaralı berberlerin Ayyıldız ve Atatürk motifli yaptıkları saç stilleri sergilendi.

Fuarı ziyaretinde titreşimli spor aletini deneyen Tamer Çınar, "Şu anda vücudumun her tarafının çalıştığını hissediyorum. Gayet güzel, kullanılabilir. Etkili bir cihaza benziyor" ifadelerini kullandı.

Fuarda kozmetik ürünler tezgahı açan Murat Altuğ, "Fuar çok güzel geçiyor, işlerde fena değil. Genelde saç grubu ve parfüm grubu, yani kişisel bakım dediğimiz gruba rağbet fazla. Fuardan memnunuz" şeklinde konuştu.

Fuarı çok beğendiğini ifade eden Seher Nida adlı vatandaş ise, "Biz gezmeye 1 saat önce başladık. Fuarı geziyoruz. Burada kendi ürünlerini getirenler de var, dağıtıcısı olduğu firmanın ürünlerini satanlar da var. En çok ilgimi çeken şey saç sanatıyla ilgili bir çalışma vardı. O güzeldi açıkçası, görsel bir etkinlikti" diye konuştu.

Fuara katılan vatandaşlara 'kirpik lifting' uygulaması hakkında bilgiler veren Güzellik Uzmanı Selen Çelik, "Şu anda kirpik lifting uygulaması yapıyoruz. Son yıllarda kirpik lifting uygulaması çok tercih edilen bir uygulama. Çünkü doğal kirpiklerin kıvrılarak siyaha boyanması. Yani bir nevi günlük hayatımızda da rimelli, maskaralı göründüğümüz bir uygulama. Aynı zamanda müşterilerin de çok tercih ettiği bir uygulama haline geldi güzellik sektöründe. Şu an güzellik fuarına da yoğun bir ilgi var, lifting işlemine de yoğun bir ilgi var. Biz de şu an herkesle paylaşıyoruz uygulamanın nasıl olduğunu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Ekonomi, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da Güzellik Fuarı Başladı - Son Dakika

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