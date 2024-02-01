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Ankara'da iptal edilen simit zammı geri geliyor! 15 liradan değil 12,5 liradan satılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da iptal edilen simit zammı geri geliyor! 15 liradan değil 12,5 liradan satılacak

Ankara'da simit fiyatlarının 10 liradan 15 liraya çıkarılması büyük tepki çekerken, Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş yaptığı açıklamayla zam kararının iptal edildiğini duyurmuştu. Delibaş yaptığı yeni açıklamada "Ticaret Bakanlığı'nın talimatı ile zammı geri aldık. Haftaya 12,5 TL yapacağız ve 31 Mart seçimleri sonrası da ayarlama olacak" ifadelerini kullandı.

01.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:33
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Ankara\'da iptal edilen simit zammı geri geliyor! 15 liradan değil 12,5 liradan satılacak

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Son Dakika Ekonomi Ankara'da iptal edilen simit zammı geri geliyor! 15 liradan değil 12,5 liradan satılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da iptal edilen simit zammı geri geliyor! 15 liradan değil 12,5 liradan satılacak - Son Dakika
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