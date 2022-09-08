Kahramankazan Ovası'nı sarıya boyayan ayçiçeğinde hasat başladı - Son Dakika
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Kahramankazan Ovası'nı sarıya boyayan ayçiçeğinde hasat başladı

08.09.2022 11:56

Ankara'da Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçe çiftçilerine hibe olarak verilen yağlık ayçiçeğinde hasat mesaisi başladı.

Ankara'da Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçe çiftçilerine hibe olarak verilen yağlık ayçiçeğinde hasat mesaisi başladı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde 75 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağlandı. Kahramankazan Belediyesinin 6 dönümde ekilmesi için verdiği desteğin ardından Ankara Tarım İl Müdürlüğü de 2 bin dönüm için hibe desteği verirken, toplamda 8 bin dönümde ekilen ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. Hasat sezonunun gelmesiyle ilçede bulunan Soğulcak köyünde 85 çiftçinin faydalandığı ayçiçeği hasadından elde edilen mahsulden üretici de memnun kaldı.

İlk hasadı biçerdövere binerek yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kazan Ovası'nda ekilen ayçiçeğinin normalden yüzde 15 daha fazla verim verdiğini söyledi.

İlçede hasadın başlamasıyla çiftçilerle mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Oğuz, "Her yönü ile hem sanayi hem de tarımsal üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir Kahramankazan var. Bu sene ziraat odası, çiftçiler, kaymakamlık, tarım müdürlüğü ile birlikte ortak bir çalışmaya imza attık. Kazan Ovası'nda ürün değişimini sağlayabilmek için tam 8 bin dönüm araziye yağlık ay çekirdeği ektirdik. Bu ilk defa oluyor. Ürünlerimiz, hasadımız o kadar bereketli oldu. Normal yağ oranından yüzde 10-15 daha fazla verim verdi" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan tarımsal verim ile çiftçinin seneye Kazan Ovası'nda daha geniş tarım alanı oluşturacağına dikkat çeken Oğuz, "Kahramankazan'da verim oranları cidden yüksek. Bu çiftçinin para kazanması demek. Çiftçi para kazanırsa ne olur? Bir dahaki seneye 8 bin dönüm ekmez, 20 bin dönüm arazide eker. Onlar ne kadar çok ekerse ülkenin tarımsal üretimi o kadar fazla artar, en basit örneğinde de ayçiçek yağını ucuza alırız. Bu işin başlangıç noktasında birtakım gerginlikler vardı ama bunun da habercisiydi. Rusya- Ukrayna savaşının da bu konuyu etkileyeceği konusunda yorumlar yapılıyordu. Bizler de karınca misali safımız belli olsun, biz Türkiye'nin yanında duralım, üreten, güçlü Türkiye'nin yanında olalım meselesi. Pazarlama konusunda Trakya Birlik bu ürünleri alıyor. Aynı zamanda üreticilerimiz piyasaya da ürünlerini satabiliyor. Pazar problemi olmayan bir ürün" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Hisarcık, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramankazan Ovası'nı sarıya boyayan ayçiçeğinde hasat başladı - Son Dakika

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