Ankara'da Kuaför ve Berberlere Pazar Günleri Çalışma İzni - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da Kuaför ve Berberlere Pazar Günleri Çalışma İzni

Ankara Ticaret Odası, kuaför, berber ve güzellik salonlarının pazar günleri çalışabilmesi için iş yeri açma izin belgesi verme yetkisini meslek odalarına verdi.

23.08.2024 18:18
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Başkentte kuaför, berber ve güzellik salonlarının, belirlenen istisnalar kapsamında pazar günleri çalışabilmesi için iş yeri açma izin belgesi verme yetkisi, iş yerinin bağlı bulunduğu meslek odalarına verildi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), sosyal medya hesabı X'ten, kuaför, berber ve güzellik salonlarının, pazar günleri çalışabilmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden ATO'ya iletilen yazıda, kuaför, berber ve güzellik salonlarının, belirlenen istisnalar kapsamında pazar günleri çalışabilmesi için iş yeri açma izin belgesi verme yetkisinin, iş yerinin bağlı bulunduğu meslek odalarına verildiği bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 'Çalışma İzin Belgesi' almak isteyen üyelerimizin, http://portal.atonet.org.tr üzerinden giriş yaparak, 'Online İşlemler' menüsü altında yer alan 'Çalışma İzin Belgesi' sekmesinden 'Yeni Belge Talebi' butonuna tıklayarak, ilgili alanları doldurmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara'da Kuaför ve Berberlere Pazar Günleri Çalışma İzni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kuaför ve Berberlere Pazar Günleri Çalışma İzni - Son Dakika
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