Ankara'da Ortadoğu Sağlık Turizmi Zirvesi düzenlendi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKON) işbirliğinde "Ortadoğu Sağlık Turizmi Zirvesi" düzenlendi.

Ankara'da gerçekleştirilen zirvede, Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki sağlık turizmi ilişkileri ve yatırım fırsatları ele alındı.

Başkentte kamu görevlileri, sağlık turizmi profesyonelleri, hastane yöneticileri, iş insanları, diplomatlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla organize edilen zirvede, Orta Doğu coğrafyasındaki devletler ile Türkiye arasında sağlık yatırımlarının artırılması ve sürdürülebilir ortak projelere zemin hazırlayacak adımlar masaya yatırıldı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, sağlık, bilim, ticaret ve kardeşlik temelinde yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedeflediklerini belirtti.

Dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların yaşandığı bir dönemde zirvenin Ankara'da yapılmasını son derece anlamlı bulduklarını aktaran Cevahiroğlu, "Barışın en güçlü dili sağlıktır. İnsan hayatını merkeze alan her girişim ülkeler arasında güven inşa eder. Sağlık alanında kurulan her ortaklık yalnızca ekonomik işbirliği değil, aynı zamanda kalıcı dostlukların da temelidir." dedi.

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, şehir hastaneleri, nitelikli hekimleri ve modern sistemleriyle dünyanın sayılı sağlık destinasyonlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Cevahiroğlu, bu vizyona katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Tıbbi cihaz sektörü, tarihte görülmemiş bir hızla gelişiyor"

SATKON Genel Başkanı Ali Altuntaş da medikal teknolojiler ve tıbbi cihaz sektörünün hızla geliştiğine işaret etti.

Yapay zeka destekli erken teşhis sistemlerinin kanser gibi kritik hastalıkları yüzde 98'e varan doğruluk oranıyla önceden tespit edebildiğini ve Çin'deki insansız hastane modellerinin tıp dünyasının ulaştığı noktayı gösterdiğini anlatan Altuntaş, "Geçmişte yüksek risk ve komplikasyon taşıyan cerrahi operasyonlar bugün ileri teknoloji sayesinde neredeyse sıfır riskle gerçekleştirilebilir boyuta ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Küresel gelir adaletsizliği nedeniyle bu teknolojik imkanların yeryüzünün her köşesinde eşit paylaşılamadığına dikkati çeken Altuntaş, dünyadaki savunma harcamalarına kıyasla kaynakların insan hayatını kurtarmaya aktarılması yönünde güçlü bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Altuntaş, ilerleyen süreçte Afrika, Türk devletleri, Balkanlar, Avrupa ve Asya'da planlanan zirvelerin ardından "Dünya Sağlık Turizmi Zirvesi"ni düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

SATKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Haşmet Mesut Özsoy ise sağlık turizminin yalnızca ekonomik bir alan değil, insanlığı birbirine yakınlaştıran güçlü bir barış köprüsü olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Savaşların sınır çizerken sağlık konusunun sınırları ortadan kaldırdığını ifade eden Özsoy, "Acının dili olmadığı gibi şifanın da milliyeti yoktur. Gelin, rekabeti düşmanlığa değil kaliteye çevirelim. Sınırları hastaların umudu için aşalım." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından sağlık turizmi, medikal yatırımlar ve tıbbi cihazlar gibi alanlara odaklanan panellerin düzenlenmesiyle sona erdi.