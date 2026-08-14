Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine %14,30 zam yapıldı; tam bilet 40 TL'ye yükseldi.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde alınan kararla toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı ocak ayından bu yana toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı, ocak ayında yaklaşık 50 TL olan motorinin litre fiyatının 80,90 TL'ye ulaştığı kaydedildi. Aynı dönemde otobüslerin yedek parça maliyetlerinin yüzde 31,90, zorunlu mali trafik sigortalarının ise yüzde 54,73 oranında arttığı bildirildi.

TAM BİLET 40 TL OLDU

Maliyetlerdeki artış nedeniyle toplu taşıma bilet ücretlerinde yüzde 14,30 oranında artış yapıldığı; 35 TL olan tam biletin 40 TL'ye, 17,50 TL olan öğrenci biletinin 20 TL'ye, 26 TL olan öğretmen biletinin ise 30 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 650 TL olarak belirlendi. Yeni tarife, 23 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelere sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceği belirtildi. Ağustos ayı itibarıyla bu destekten yararlanan kişi sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığı, sosyal destek alan ailelerin yaklaşık 40 bin öğrenci çocuğunun da ücretsiz taşınmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi 85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
18:11
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
17:50
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
17:36
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
17:35
Beklenen gün geldi çattı Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan’ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
17:04
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 21:22:06. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.