Ankara'daki atlı spor tesisleri kiraya verilecek - Son Dakika
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Ankara'daki atlı spor tesisleri kiraya verilecek

08.07.2022 10:24
Ankara'daki atlı spor tesisleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait atlı spor tesisleri ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait atlı spor tesisleri ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içinde kalan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 45 bin 110,86 metrekare açık, 9 bin 55,29 metrekare kapalı, 564,21 metrekare lonj ve 17,64 metrekare silo alanı olmak üzere toplam 54 bin 748 metrekarelik taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin süresi sona erdi.

Taşınmaz, faaliyet konusu spor ve sporla ilgili olan kamu yararına çalışan dernekler veya vergi muafiyeti tanınan vakıflara, atlı spor tesisi olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilecek.

Kiralamaya ilişkin ihale, açık artırma usulü ile yapılacak.

İhale için tahmini bedel aylık 154 bin lira artı KDV, geçici teminat tutarı da 554 bin 400 lira olarak belirlendi. İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı ise kesin teminat tutarı olarak alınacak.

İhale, 21 Temmuz'da saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'daki atlı spor tesisleri kiraya verilecek - Son Dakika

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