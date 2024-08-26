Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara'da bulunan taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi. En yüksek teklifler Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Şentürk Ali Kılıç/Sapan Deluxe tarafından verildi.

26.08.2024 22:20
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 63577 ada 12 ve 13 parsel numaralı 3 bin 690,01 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 191 milyon lirayla Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinden geldi.

Aynı mahalledeki 63582 ada, 7 parsel numaralı 2 bin 132,96 metrekare yüzölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 117 milyon 500 bin lirayla Şentürk Ali Kılıç/Sapan Deluxe verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı - Son Dakika

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