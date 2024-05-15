Ankara Dış Ticaret ve Enerji Federasyonlarının Olağanüstü Genel Kurulları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara Dış Ticaret ve Enerji Federasyonlarının Olağanüstü Genel Kurulları Gerçekleştirildi

Ankara Dış Ticaret ve Enerji Federasyonlarının Olağanüstü Genel Kurulları Gerçekleştirildi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi olan Ankara Dış Ticaret Federasyonu ve Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, olağanüstü genel kurullarını gerçekleştirdi. Abdullah Arslan, Ankara Dış Ticaret Federasyonu başkanı seçilirken, Murat Altıntop ise Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu başkanı oldu. Her iki federasyon da SANKON'a bağlılıklarını bildirdi.

15.05.2024 14:06
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşu üyesi olan Ankara Dış Ticaret Federasyonu ile Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulları gerçekleştirildi. Ankara Dış Ticaret Federasyonu'nda başkan Abdullah Arslan, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu'nda ise Murat Altıntop oldu.

Genel merkezi Ankara'da olan ve Birleşmiş Milletler'e üye 193 dünya devletinin başkentlerinde temsilcilikleri bulunan SANKON'a üye Ankara Dış Ticaret Federasyonu ile Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da bulunan federasyonun merkez ofisinde yapıldı. Ankara Dış Ticaret Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda 600 delegasyonun oylarının tamamını alan iş adamı Abdullah Arslan, federasyon başkanlığına seçildi. Abdullah Arslan, yaptığı konuşmada, "Ankara Dış Ticaret Federasyonu Başkanlığı olarak, SANKON Genel Merkezine bağlılığımızı bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda 600 delegasyonun oy kullandığı seçimi ise iş adamı Murat Altıntop kazanarak, federasyonun yeni başkanı seçildi. Altıntop, "Seçimde tüm delegelerin oylarıyla, oy birliğiyle beni bu önemli göreve layık gören tüm delegelere şükranlarımı sunuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Yarından itibaren yönetim kurulum ve şahsım çalışmalara başlayacağız. Faaliyetlerimiz sadece ülkesel değil, küreseldir. Enerji ve madencilik alanında SANKON üyesi Türk şirketleriyle Afrika, Asya, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Latin Amerika, Balkanlar ve Avrupa'da tüm enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstereceğiz. Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Yönetim Kurulu adına SANKON'un bir alt kuruluşu olarak tam bağlılığımızı ve birlikteliğimizi bildiririz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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