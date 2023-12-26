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Ankara Kalkınma Ajansı, 200 gence yazılım sektöründe istihdam sağlayacak - Son Dakika
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Ankara Kalkınma Ajansı, 200 gence yazılım sektöründe istihdam sağlayacak

Ankara Kalkınma Ajansı, 12,5 milyon liralık kaynağı 200 gencin yazılım sektöründe istihdamı için kullanacak. GENÇİS Programı kapsamında kişi başına 62 bin 544 lira destek sağlanacak ve verilecek faiz desteği yüzde 100 olacak. Başvurular, 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek.

Ankara Kalkınma Ajansı, 200 gence yazılım sektöründe istihdam sağlayacak
26.12.2023 - 12:11,
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Ankara Kalkınma Ajansı, "2023 Yılı İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek Programı" (GENÇİS) ile 12,5 milyon liralık kaynağı 200 gencin yazılım sektöründe istihdamı için kullandıracak.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, GENÇİS Programı kapsamında kişi başına 62 bin 544 lira destek sağlanacak, verilecek faiz desteği ise yüzde 100 olacak.

Nitelikli genç istihdamına yönelik eğitim, sınav, sertifikasyon, staj, mentörlük gibi faaliyetlerle 15-34 yaşındaki 200 gencin yazılım sektöründe istihdamının sağlanması amaçlanan programa, Ankara ve deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden, 35 yaşından gün almamış, üniversitelerin sayısal puan türüyle öğrenci kabul edilen lisans bölümlerinden mezun, başvuru tarihinden önceki son iki yıl içinde sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olarak herhangi bir yerde 6 aydan fazla istihdam edilmemiş kişiler başvuru yapabilecek.

Programın başvuru ilanına "ankaraka.org.tr" adresinden ulaşılabilecek. Başvurular, 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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Yazılım, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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