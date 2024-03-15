Ankara Kalkınma Ajansı, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Meslek Kazandırma Programı Düzenledi

Ankara Kalkınma Ajansı, sanayi sektöründe kadın istihdamını artırmak amacıyla 3. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı düzenledi.
Ankara Kalkınma Ajansı, sanayide kadın istihdamını artırmak için istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenliyor. "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" teması ile kadınlara özel 3. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı düzenlendi. Programa kabul edilen 80 kadın kursiyerden 50'si istihdama kazandırıldı.
Ajans ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) iş birliğinde yürütülen programda, kadın kursiyerlere CNC Tezgah Operatör ve Programlama, Elektrik/ Elektromekanik Bakım, Gazaltı (MIG-MAG) Kaynağı, Dikiş Makinası Operatörlüğü, Tasarım ve Üretim Operatörlüğü (CAD/CAM/CNC) alanlarında hem teorik hem de pratik eğitimler verildi.
Kadınlar sanayi sektöründe iş sahibi oluyor
Programa katılan kadın kursiyerler, eğitimler sayesinde mesleki becerilerini geliştirerek, iş bulma şanslarını artırıyorlar. Kursiyerler, eğitimlerin yanı sıra, iş arama süreçlerinde de destek alıyor. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı süresince tamamı uygulamalı olan eğitimlerini tamamlayan kursiyerler istihdam edilerek, daha sonrasında da Ankara Kalkınma Ajansı tarafından istihdam süreçleri takip ve koordine edilmeye devam ediliyor.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, "Kadın istihdamı, kalkınmanın ve toplumsal refahın anahtarıdır. Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu gerçeğin bilincinde olarak Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarının 2024 teması olarak belirlenen 'Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı' kapsamında kadınların işgücüne katılımını ve girişimciliğini teşvik etmeyi öncelikli hedeflerimizden biri olarak belirledik. Ayrıca kadın istihdamı sadece ekonomik kalkınma için değil, toplumsal eşitlik ve adalet için de hayati önem taşımaktadır. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları, aile refahını ve yaşam standartlarını yükseltmenin yanı sıra toplumu daha güçlü ve dirençli hale getirmektedir. Kadın istihdamı ve girişimciliği konusundaki çalışmalarımızın Ankara'nın kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürerek, Ankara'yı kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer aldığı bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı olarak kadınların potansiyeline inanıyoruz ve onların her alanda güçlenmelerini desteklemeye devam edeceğiz"dedi. - ANKARA
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