Ankara'nın İhracatı Yüzde 27 Arttı

08.05.2026 11:17
Ankara'nın ocak-nisan ihracatı 5,8 milyar dolara çıktı, en fazla satış Birleşik Krallık'a yapıldı.

Ankara'dan bu yılın ocak-nisan döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 5 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara çıktı. Bu tutar, en yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde, Ankara'dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak, 5 milyar 799 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde, Ankara'dan 4 milyar 567 milyon 748 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-nisan döneminde Birleşik Krallık'ın en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde, Birleşik Krallık'a 538 milyon 646 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 510 milyon 336 bin dolarla ABD, 476 milyon 196 bin dolarla Slovakya, 398 milyon 949 bin dolarla Çin ve 350 milyon 94 bin dolarla Almanya takip etti.

Başkentin ihracatında "otomotiv endüstrisi" şoför koltuğunda

Ankara'dan yılın ilk 4 ayında yapılan dış satımda, "otomotiv endüstrisi" 679 milyon 403 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 634 milyon 943 bin dolarla "elektrik ve elektronik", 579 milyon 824 bin dolarla "makine ve aksamları", 547 milyon 887 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve 504 milyon 560 bin dolarla "madencilik ürünleri" takip etti.

Ocak-nisan döneminde, ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 423 ile "süs bitkileri ve mamulleri" oldu.

Söz konusu sektörü, yüzde 95,5 ile "çimento, cam seramik ve toprak ürünleri" yüzde 67,3 ile "elektrik ve elektronik" ve yüzde 54 ile "mücevher" izledi.

Kaynak: AA

