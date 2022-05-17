ATO'nun "HİSER Projesi" Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nda tanıtılacak

Ankara Ticaret Odasının (ATO), Ticaret Bakanlığının destekleri ve ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu organizasyonuyla başkentin sağlık turizmi potansiyelini dünyaya tanıtmak üzere hayata geçirdiği "Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi" Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nda tanıtılacak.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 21-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Amsterdam Health Tourism Expo'ya (Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı)" katılarak HİSER Projesi'nin tanıtılacağı bildirildi.

ATO'nun stant açarak katılacağı fuarın, sağlık turizmi acenteleri ve yatırımcıları, sigorta şirketleri ve seyahat acentelerinin katılımıyla, yeni destinasyonlar ile tedavilerin tanıtılması açısından önem arz ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, HİSER Projesi'ni dünyaya tanıtacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Başkentin sağlık turizmi potansiyelini harekete geçirmek ve geliştirmek için HİSER Projesi'ne başladıklarına dikkati çeken Baran, Ankara'nın, sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında bir dünya markası olması için çalıştıklarını vurguladı.

Baran, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek "2019'da 662 bin yabancı hastayı konuk etmiştik, salgın yılı olmasına rağmen 2020'de bu rakam 1 milyon 200 bini aştı. Yaklaşık iki milyar dolar gelir elde edildi. Ankara'nın 5 yıl içinde tek başına bir milyar dolar gelir elde etmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın, Türkiye'nin en çok sağlık turistini ağırlayan ilk beş şehir arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara, ilçeleriyle birlikte 22 devlet hastanesi, 11 eğitim ve araştırma hastanesi, 37 özel hastane ile devasa bir tedavi şehri durumunda. 22 üniversitemizin 10'unda tıp fakültesi var ve çok iyi doktorlar yetiştiriyor. Şehrimizde çok kaliteli sağlık hizmetini, güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağından uygun koşullarla almak mümkün. Bu potansiyeli dünyaya da tanıtmak üzere harekete geçtik. Amsterdam, Avrupalılara ve Avrupa'daki vatandaşlarımıza ulaşmak için iyi bir fuar noktası oldu."