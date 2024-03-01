ATO Başkanı: Ankara, Mısır ile dış ticaret hacmini artırma konusunda önemli bir merkez olabilir - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı: Ankara, Mısır ile dış ticaret hacmini artırma konusunda önemli bir merkez olabilir

ATO Başkanı: Ankara, Mısır ile dış ticaret hacmini artırma konusunda önemli bir merkez olabilir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Mısır ile dış ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılması hedefini hatırlatarak "Ankara, bu hedefe ulaşma konusunda önemli bir merkez olabilir.

01.03.2024 14:56
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Mısır ile dış ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılması hedefini hatırlatarak "Ankara, bu hedefe ulaşma konusunda önemli bir merkez olabilir. Biz bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklama göre, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, Baran'ı ziyaret etti.

Açıklamada, ziyaretteki konuşmasına yer verilen Baran, Türkiye ile Mısır ilişkilerinin yeniden gelişme sürecine girmesinin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde dış ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılması için mutabık kalındığını hatırlatan Baran, "Ankara bu hedefe ulaşma konusunda önemli bir merkez olabilir. Biz bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." diye konuştu.

Mısır'ın savunma sektörüne yatırım yaptığını, Ankara'nın da bu konuda öncü bir şehir olduğunu belirten Baran, "Özellikle savunma ve enerji gibi alanlarda karşılıklı işbirliğimizin gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Mersin- İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin yeniden başlatılmasının ticari işbirliklerini geliştirmeye yardımcı olacağının altını çizdi.

Büyükelçi Hamami de iki ülke arasında siyasi ilişkilerde yaşanan gelişme sürecinin ticaret ve ekonomiye olumlu yansıyacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı: Ankara, Mısır ile dış ticaret hacmini artırma konusunda önemli bir merkez olabilir - Son Dakika

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