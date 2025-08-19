Ankara, Türkiye'nin Teknoloji ve İhracat Merkezi - Son Dakika
Ankara, Türkiye'nin Teknoloji ve İhracat Merkezi

19.08.2025 13:49
ASO Başkanı Ardıç, Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatıyla Türkiye'nin rekabet gücünü artırdığını belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, başkentin, yüksek teknolojiye dayalı ihracat kapasitesi, güçlü AR-GE ekosistemi ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye'nin küresel rekabet gücüne öncülük ettiğini bildirdi.

Ardıç, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı "Sosyoekonomik Seviye 2023" raporunun sonuçlarını değerlendirdi.

Ankara'nın, TÜİK ve ASO'nun raporlarında ortaya çıkan bulgularla yalnızca siyasi başkent değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilim, teknoloji ve refah başkenti olduğunu bir kez daha kanıtladığına işaret eden Ardıç, TÜİK verisine göre Ankara'nın, Türkiye'nin en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ili olarak İstanbul'un önünde yer aldığını anımsattı.

Ardıç, yaşam kalitesi, eğitim düzeyi ve refah göstergeleri bakımından da dengeli gelişim sergileyen Ankara'nın Çankaya ilçesinin de Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçesi olarak öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara, yüksek teknolojiye dayalı ihracat kapasitesi, güçlü AR-GE ekosistemi ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin küresel rekabet gücüne öncülük ediyor. TÜİK'in AR-GE harcamaları istatistikleri de bu öncülüğü teyit ediyor. Ülkemizin küresel teknoloji yarışında öne çıkması için Ankara'nın güçlü liderliği vazgeçilmezdir. Deprem riskinin düşük olması da eklendiğinde Ankara, Anadolu'daki sanayi ve teknoloji koridorunun merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda, odamız tarafından geliştirilen ASO Teknoloji Üssü ve ASO Serbest Bölge projeleri, Ankara'nın bu üstünlüğüne yeni boyutlar kazandırmaktadır."

Kaynak: AA

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
