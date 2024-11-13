Anneanne Perdesi 900 Bin TL'ye Satışta! - Son Dakika
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Ekonomi

Anneanne Perdesi 900 Bin TL'ye Satışta!

Anneanne Perdesi 900 Bin TL\'ye Satışta!

Sivas'ta bir genç, 70 yıllık antika perdeleri 900 bin liraya satışa çıkardı. Nostaljik perdeler ilgi görüyor.

13.11.2024 09:24
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Astronomik fiyatlarda satışa sunulan anneanne perdesi çılgınlığı sürüyor. Sivas'ta bir genç, anneannesinden kalan 70 yıllık iki parça perdeyi 900 bin liraya satışa çıkarttı.

Antika olarak değerlendirilen nostaljik perdeler alışveriş sitelerinde yeni bir akım başlattı. Fahiş fiyatlarda satışa çıkartılan perdelerin alıcısı olmasa da sandıklarda unutulan bu perdeler gün yüzüne çıktı. Geçmişte neredeyse her evde kullanılan benzer perdeler, ekonomik değerleri bulunmasa da 1 milyon TL'ye varan fiyatlarda satışa sunuluyor.

Sivas'ta yaşayan Salih Erdoğan da, anneannesinden annesine kalan ve antika olarak tabir edilen iki perdeyi sandıktan çıkartıp, gördüğü internet ilanlarından etkilenerek 900 bin liraya satışa sundu. İki perdeyi de istediği fiyata satmayı düşünen Erdoğan, "Ben 2 milyon 600 bin liraya dahi ilan gördüm" dedi.

"Bu fiyatlar normal"

Salih Erdoğan, perdelere biçilen fiyatların normal olduğunu ifade ederek, "Oldukça ilgi çeken bir perde. Hatta bir kişi 400 bin lira teklif etti. Ancak şu anlık satmayı düşünmüyorum. Antika ve koleksiyonculara istediğim fiyattan satabilirim umarım. Bu perdeler olukça eski. Nerden baksanız 2-3 kuşak hatta 60-70 yıllık. Hem de bu fiyatlar genelde normal. Ben 2 milyon 600 bin liraya dahi ilan gördüm. Hem de bu perdenin üzerine korniş hiç takılmamış. Güneş yanığı ya da deliği yok. Oldukça temiz bakılmış. Kaç yıldır sandıkta bekliyor. Anneannemin çeyizinden anneme kalmış. Ben de haberlerde görünce satışa koyup şansımı denemek istedim. Ben de iki parça perdeyi ilana 900 bin liraya koydum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Alışveriş, Ekonomi, Finans, Kültür, Emlak, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anneanne Perdesi 900 Bin TL'ye Satışta! - Son Dakika

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