Antakya Belediyesi\'nde görevli memurlar sosyal denge tazminatı alacak

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen ile memur personelini kapsayan sosyal denge tazminatı için sözleşme imzaladı.

İmza protokolü törenine Başkan Yapar, Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Ahmet Kala ve sendika yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Antakya Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında, memurların hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik 2026 yılı sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında, belediyede çalışan memur personellere sosyal denge tazminat desteği sağlandı ve memurların aylık maaşlarına verilebilecek en yüksek tavan ücret olan zamlar yapıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Yapar, "Tüm personellerimizin hayat şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm memur arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Kala ve yönetim kurulu üyeleri ise, memur çalışanların motivasyonunu önemseyen Başkan Yapar'a teşekkür etti. - HATAY