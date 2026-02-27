Antalya-Beyşehir Yolu Taşkın Nedeniyle Kapalı - Son Dakika
Antalya-Beyşehir Yolu Taşkın Nedeniyle Kapalı

27.02.2026 18:39
Yağışlar sonucu kapatılan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunda çalışmalar sürüyor. Trafik yakında açılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), su taşkını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışının sağlanacağını bildirdi.

Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunun son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Son günlerde yaşanan yağış miktarının, son 70 yılın şubat ayları içinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı aktarılan paylaşımda, "Bölgedeki arazi, kısa sürede düşen aşırı yağış miktarı nedeniyle suya doygun hale gelmiş, polyelerin doğal drenaj sistemleri olan düdenler ve karstik boşluklar kapasitesinin üzerinde bir yükle karşılaşmış, neticesinde Sobuca ve Eynif polyelerinde su birikimleri oluşmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu durumun yalnızca yol güzergahında değil, çevredeki yerleşim alanlarında da taşkınlara sebep olduğu vurgulanan paylaşımda, 1900'lü yılların başından itibaren mezarlık olarak tercih edilen alanların dahi sular altında kaldığı aktarıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu herhangi bir göl sahası içinden geçmemektedir. Projelendirme sürecinde, resmi kullanımda olan 1/25 binlik haritalar esas alınmış, bölgedeki göl sahaları titizlikle değerlendirilmiş ve güzergah bu sahaların dışında kalacak şekilde belirlenmiştir. Ekiplerimiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, ilgili kesimlerde kalıcı çözüm oluşturulmasına dair alternatifleri değerlendirmektedir. Diğer taraftan, arazideki su seviyesi günlük olarak takip edilmekte olup ilk etapta Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışı sağlanacaktır."

Kaynak: AA

