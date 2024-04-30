Antalya Büyükşehir Belediyesi, 4. Aşama Raylı Sistem Hattı\'nın İhalesini Yaptı

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan ve Antalya'yı ilk kez metro ile tanıştıracak olan 4. Aşama Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Hattı'nın ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 12 milyar 449 milyon 604 bin lira olarak açıklanan projeye 5 firma teklif sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen e-ihaleye 5 firma katıldı. Bir firmanın dosyası yetersiz olduğu için dört firmanın teklifi geçerli sayıldı. 4. Aşama Raylı Sistem Hattı İhalesi, ihale komisyonunun teklif dosyalarını detaylı incelemesi ve değerlendirmesinden sonra sonuçlanacak. Antalya'da daha konforlu ve hızlı toplu taşıma hizmeti sunacak projeyle Antalya trafiğinde önemli bir rahatlama sağlayacak.

Antalya metro ile tanışacak

4. Aşama Raylı Sistem Hattı'nın ilk etabı, Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Bulvarı'ndan (Serbest bölge) başlayacak. Akdeniz Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı'nı takip edecek 4. Aşama Raylı Sistem Hattı, Antalyaspor Kavşağı'ndan sonra yerin 30 metre altına girecek. Yer altından Meltem'e dönerek, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Defterdarlık önüne ulaşacak. Yine yer altından Güllük-100. Yıl'ı keserek Muratpaşa Cami'ne uzanan hat, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünden geçtikten sonra Kızılırmak Caddesi üzerinde yerin üstüne çıkarak Kepez Belediyesi önünden Sakarya Bulvarı Kavşağı'nda 3. Aşama Raylı Sistem Hattı'na bağlanacak. 4. Aşama Raylı Sistem Hattı projesiyle Antalya ilk kez metro ile tanışacak.

6 battı çıktı, 16 durak ve 14 üstg eçit yapılacak

Antalya 4. Aşama Raylı Sistem Hattı ilk etabı ihalesi ile 17 adet tramvay aracı, vagon temini de yapılacak. Proje kapsamında 6 battı çıktı kavşak, 11 hemzemin ve 5 yeraltı durağı olmak üzere 16 durak, 14 yaya üstgeçidi yer alacak. Projede Antalyaspor ile Falez Kavşağı arasındaki taşıt yolu yer altına alınarak uygulanacak 100. Yıl Yaşam Alanı projesiyle, yeni bir yeşil alan ve kültür-sanat merkezi kazandırılması planlanıyor. - ANTALYA