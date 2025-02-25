Antalya Büyükşehir Belediyesi Güney Kariyer Fuarı\'nda

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'in en kapsamlı kariyer fuarı olan Güney Kariyer Fuarı'nda yerini aldı. Belediyenin istihdam konusundaki desteklerinin anlatıldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiriyor. 12 üniversite ve 200'den fazla firmanın katılım sağladığı fuarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Danışma Ofisi'nin çalışmalarının anlatıldığı fuarın ziyaretçilerine iş fırsatları paylaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Elif Ünsal, fuarın iş arayanlarla işverenleri buluşturma açısından önemli bir platform sunduğunu vurgulayarak, "Amacımız, vatandaşlarımızın istihdam edilmesine katkı sağlamak ve onlara en uygun iş fırsatlarını sunmaktır" dedi. - ANTALYA