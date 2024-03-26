Antalya Büyükşehir Belediyesi, hortum felaketi sonrası zarar gören üreticilere naylon desteği verdi

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Alanya'nın iki mahallesinde yaşanan hortum felaketi sonrası seraları zarar gören üreticilere naylon desteği verildi.

Alanya'da Mart ayı başında etkili olan ve Türkler ile Payallar mahallelerindeki seralara zarar veren hortum felaketinin yaraları sarılıyor. Felaket sonrası bölgede yapılan inceleme sonucu zarar gören üreticilere Antalya Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Türkler'de 14 ve Payallar'da 37 üreticiye sera naylonlarını teslim etti. Türkler ve Payallar Mahallesi'nde seraları zarar gören 51 üreticiye toplam 51 bin 645 metrekare sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, "Bölgemiz iki aydır dolu ve hortum felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Birçok üreticimizin seraları yıkıldı. Ürünleri yok oldu. Büyük zarar meydana geldi" dedi. - ANTALYA