Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ta Lavanta Bahçesi Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ta Lavanta Bahçesi Kurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş\'ta Lavanta Bahçesi Kurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Yaylakılınçlı Mahallesi'nde lavanta bahçesi kurarak üreticilere destek oluyor. Lavanta hasadından elde edilen ürünler ve bir yazarın kitabı, Belediye Başkanı'na hediye edildi.

22.07.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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Antalya Büyükşehir Belediyesince Kaş'ta kurulan lavanta bahçesi üreticilere can suyu oluyor. Kaş'ın Yaylakılınçlı Mahallesi'ndeki lavanta bahçesindeki hasat edilen lavantalar ve yazar Necla Öngüç'ün projeden ilham alarak kaleme aldığı 'Lavanta Salıncağı' adlı kitabı Başkan Muhittin Böcek'e hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgede yaşayan vatandaşlara alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Yerelden Kalkınma Projesi' kapsamında 3 yıl önce Kaş'ın Yaylakılınçlı Mahallesi'nde atıl arazilerin tarıma yeniden kazandırılması amacıyla lavanta hibesi yapıldı. 3 yıl önce dikilen lavantalar açarken, görsel bir şölen oluşturdu. Muhteşem bir görüntüye kavuşan lavanta bahçesinde hasat heyecanı yaşandı.

Lavantalar başkan Böcek'e

Lavanta bahçesinde yapılan hasattan elde edilen lavantalar ve yazar Necla Öngüç'ün projeden ilham alarak kaleme aldığı 'Lavanta Salıncağı' adlı kitabı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hediye edildi. Başkan Muhittin Böcek, lavantalar için teşekkür ederek, "3 yıl önce verdiğimiz hibelerle kurulan lavanta bahçesi üreticilerimize alternatif ürün yetiştiriciliğinde can suyu oldu. Bölgedeki kullanılmayan tarım arazileri de bu gibi projelerle yeniden tarıma kazandırıyoruz. Lavanta hasadının hayırlı ve bereketi bol olsun" dedi.

Atıl arazi tarıma kazandırıldı

Lavanta bahçesinde yapılan hasada Genç Antalya Gönüllüleri de katıldı. Genç gönüllüler, ilk kez lavanta hasadı yapmanın mutluluğunu yaşarken, lavantalardan taç yaparak, keyifli bir vakit geçirdi. Lavanta hasadına katılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, "Sulama sorunu yaşanılan bu mahallemizde başlatmış olduğumuz tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğiyle bölge halkına ek ve yeni gelir kaynağı getiriyor. Lavanta bahçeleri, bal üretimi açısından oldukça önemli olup arıların da bolca ilgisini çekiyor" dedi.

Lavanta hibesi üreticilere umut oldu

Lavanta üreticisi İbrahim Ülker ise, "Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği lavanta fidelerini alarak atıl olan arazimi değerlendirme fırsatım oldu. 3 sene önceki diktiğimiz lavantaları bugün hasat ediyoruz. Bölgemiz için güzel bir proje. Lavanta bahçesini gören köylülerimiz çok ilgi göstermeye başladı" diye konuştu.

Yaylakılınçlı Mahalle Muhtarı Yasemin Kocaer de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği lavanta fideleri için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ta Lavanta Bahçesi Kurdu - Son Dakika

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