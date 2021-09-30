Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Antalya Büyükşehir Belediyesi enerji desteğinden, sulama projelerine, dijital tarımdan önleyici veterinerlik hizmetlerine kadar tarım ve hayvancılığa yönelik projeleri ile yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Muhittin Böcek ile birlikte zirvenin en kapsamlı stantlarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin standını gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi' başladı. 160 belediye ve 300 kooperatifin katılımıyla düzenlenen zirvede Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarım sektörü ve üreticiye yönelik destekleri yanında gerçekleştirdikleri sosyal yardımlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de yerelden kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği projeler ile zirveye katılım sağlıyor.

"Kılıçdaroğlu Büyükşehir standını gezdi"

Açılışa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte zirvenin en kapsamlı stantlarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin standını gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerle yerelden kalkınmayı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Üretimin ve verimin kaliteli hale gelmesi, üreticimizin kazancının artması için hayata geçirdiğimiz tarımsal projelerimiz ile buradayız. Girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilerimiz elektrik faturaları yüzünden icralık olmuş durumda. Biz de çiftçimize enerji desteği sağlayarak maliyetlerini büyük oranda azaltıyoruz" dedi.

"Projeler tanıtılıyor"

Tarımsal sulama projelerinin de son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "Tarımsal sulama projelerimizle denize boşaltılan suyu çevirip daha önce tarım yapılmayan alanları üretime kazandırıyoruz. Ayrıca çiftçimizin ekonomik değeri düşük olan ürün yetiştiriciliği yerine ekonomik değeri yüksek ürün elde etmeleri ile ilgili büyük sulama projeleri yapıyoruz. Onları da yine burada tanıtıyoruz. Bununla ilgili bitmesi yakın olan Manavgat Taşağıl projemizin maketini de buraya getirdik. Bu bitecek olan projemizle 5 bin dekar arazi sulamaya açılacak" dedi.

"Dijital tarım uygulaması"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin standında ayrıca dijital tarım uygulaması, arıcılığa yönelik desteklemeler, fide-fidan desteği, su kaynaklarının korunması ve su kayıplarının önlenmesine yönelik boru desteği, eğitim destekleri, hayvancılık konusundaki önleyici veterinerlik hizmetleri de sergileniyor. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve çiftçiye dağıtılan faydalı böcek, ipekböcekçiliği ile ilgili çalışmalar ve kooperatiflere yönelik destekler de zirvede yer alıyor. - ANTALYA