Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretimde Biyolojik Mücadele Yöntemlerini Destekliyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi amacıyla, biyolojik ve biyoteknik mücadele için faydalı böcek üreterek üreticiye destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaçlar yerine insan ve çevre sağlığını korumak için biyolojik mücadele metotlarını üreticilerle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi turunçgil ve nar gibi unlu bit zararlısıyla mücadele için faydalı böcek üretiyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kış aylarında bal kabağı yaz aylarında ise patates üzerinde yem böceği üretimi yapıyor.

"Turunçgil ve narda kullanılıyor"

Büyükşehir Belediyesi tarafından bal kabağı ve patates üzerinde üretilen avcı ve parazitoit faydalı böcekler ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, pestisit kalıntısının önüne geçilmesi ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, turunçgiller ve narda ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadelede 5 bin 350 dekar alanda üreticiye biyolojik mücadele desteği verdi. Ayrıca turunçgillerde önemli zararlı olan Akdeniz meyve sineği ile mücadelede Finike ve Kumluca ilçelerinde üreticilerde 2 bin adet zarf tipi yapışkan tuzak desteği sağlandı.

"Kışın bal kabağı, yazın patateste böcek üretiliyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, faydalı böcek üretiminin devam ettiğini belirterek, "Bal kabağı ve patates üzerinde üretimlerimiz devam ediyor. Kış aylarında bal kabağı, yaz aylarında patates üzerinde üretim yapıyoruz. Yem böceklerini üreterek, yaz aylarına hazırlık yapıyoruz. Üretilen faydalı böcekler turunçgiller ve nar bahçelerinde kullanılıyor. Talepler doğrultusunda bahçenin büyüklüğüne göre salımlar yapıyoruz. Çiftçilerden bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Faydalı böcek salımı yaptığımız bahçelerde kalıntı sorunu yaşamadılar ve ürünleri yurt dışına çıkabildi. Faydalı böcek kullanan çiftçilerimizin kimyasal ilaç maliyeti olmadığı gibi paraları ceplerinde kaldı ve çevreyi de korumuş olduk" dedi. - ANTALYA