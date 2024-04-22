Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde bulunan iş yerlerinin yarısından çoğunda kadınlar çalışıyor. Paketleme işi yapanların çoğu, şehir dışından Antalya'ya göç etmiş kadınlardan oluşuyor. 12 yaşından itibaren halde çalıştığını anlatan Duygu Beyazgül, "Kendimi bildim bileli halin içindeyim. Güneşi görmüyoruz desek yeridir aslında, sabah giriyoruz aşırı yoğunluğumuz oluyor. Eğlenceli, koşturmacalı ve maratonlu bir gün geçiriyoruz" dedi.

Antalya'da ihracatçı firmaların, komisyoncuların yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde kadınların rolü büyük. Yıl boyu Antalya'da yetişen ürünlerin ihracatını sağlayan firmaların paketleme ve ambalaj işlerini üstlenen kadınlar, para kazanmaktan ve iş ortamlarından memnun.

"12 yaşından beri halin içindeyim"

21 yıldır halde çalışan ve şu an yönetici pozisyonunda bulunan Duygu Beyazgül, çalışma şartlarına, iyi ve zor yanlarını anlattı.

Duygu Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şu an 33 yaşındayım. Halin içine 12 yaşında girdim, 12 yaşından beri çalışıyorum, kendimi bildim bileli halin içindeyim. Burada çalışmak bir yandan çok iyi bir yandan çok zor oluyor. Hepimiz buraya ekmek teknesi olarak bakıyoruz, ekmeğimiz için çocuklarımız için çalışıyoruz. Zorlukları çok, kadın olarak burada çalışmak çok çok zor. Ayakta durabilmek, çevredeki insanların baskıları, işin zorluğu, bazen gecemiz gündüzümüze karışıyor. Evimize gittiğimiz saat belli değil, sabah erken saatte çalışmaya başlıyoruz. Herkes buraya gurbetten geliyor, memleketimizi bırakıp geliyoruz. Günümüz dolu dolu geçiyor, çoğu zaman şirketin dışına bile çıkamıyoruz. Güneşi görmüyoruz desek yeridir aslında, sabah giriyoruz aşırı yoğunluğumuz oluyor. Eğlenceli, koşturmacalı ve maratonlu bir gün geçiriyoruz."

"Kadınlar kendilerine güvenmeli"

İki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Beyazgül, tüm kadınların çalışması gerektiğini kaydetti. Beyazgül, "Bir kadın olarak burada olmak gerçekten zor ama bir yandan da çok güzel. Kendi paranı kazanıyorsun, ayakta durabiliyorsun, hiç kimseye muhtaç olmamak en doğrusu. İki tane çocuğum var. Çok zor oluyor, bazen çocuklarımı göremiyorum, bazen eve gittiğimde yatıyor oluyorlar. Hem okullarıyla ilgilenmek, hem çocukları büyütmek, hem iş yerinde olmak, hem anne olup hem çalışan kadın olmak zor. Tüm kadınlar çalışmalı, hiç kimsenin eline bakmamalı. Anneye babaya abiye hiç kimseye güvenmemeli, buna eş de dahil. Herkes kendi ekmeğini kendi kazanmalı. Kadınlar tek başlarına çok büyük şeyler yapabilirler, çok büyük yerlere gelebilirler, yeter ki kendilerine güvensinler" diye konuştu.

"Çalışmazsan, ayakta duramazsın"

Halde paketleme iş yapan Yıldız Eren ise çalışmanın gerekliliğine değindi. Eren, "Burada çalışalı 4 yıl oldu. Ambalaj paketliyorum. Evliyim, 3 çocuğum var. Aileme destek oluyorum. Yaptığım işi seviyorum, sabah 6'da gelip 17'de çıkıyorum. Hem evde çocuklarla ilgileniyorum, hem de çalışıyorum. Akşama kadar ayaktayız, yoruluyorum. Çalışmazsan ayakta duramazsın, çalışmalıyız" dedi.

"Kimseye muhtaç olmuyorum"

Diyarbakır'dan Antalya'ya yerleşen Kader Kaya da kimseye ihtiyaç duymadan ayakta durmanın güzel yanlarına vurgu yaptı. Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"5-6 yıldır burada çalışıyorum, mal işliyoruz, ambalaj yapıyoruz. Diyarbakır'dan geldim. Çalışıyorum, para kazanıyorum, ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Kendi işimi kendim görüyorum, o açıdan iyi. Sabah geliyoruz, ambalaj işliyoruz, günümüz geçiyor. Hafta sonları izinliyiz, gezebiliyoruz, değişiklik oluyor."

"Aileme destek oluyorum"

Şırnak'tan Antalya'ya çalışmak için gelen Pınar Eğitmiş ise hem geçimini sağlayıp hem ailesine destek olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı. Eğitmiş, "4 yıldır burada çalışıyorum. Otellere işleme işinde çalışıyorum, ardından burada temizlik yapıyoruz, işimiz bittiğinde ambalajlamaya yardım ediyorum. Aileme destek olmak için çalışıyorum, abilerim evleniyor, onlara destek oluyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA