Antalya Büyükşehir Belediyesi, Turunçları Ekonomiye Kazandırıyor ve Kadın Kooperatifçiliğine Destek Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın simgesi turunçları hem ekonomiye kazandırıyor hem de kadın kooperatifçiliğine destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesine ait parklardan ve tesis bahçelerinden toplanan turunçlar, kadınlar tarafından Korkuteli'nde işlenerek raflarda reçel olarak satışa sunulacak.
Antalya sokaklarında ve parklarda bulunan turunç meyvesini Antalya Büyükşehir Belediyesi ekonomiye kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesine ait park ve bahçeleri ile çeşitli tesislerinin de yer alan turunç, 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından toplandı. Özellikle egzoz dumanına maruz kalmayan noktalardan toplanan turunçlar Büyükşehir Belediyesinin Korkuteli'nde 7 Renk Kooperatifine tahsis ettiği tesislerde özenle işleniyor.
"Turunçlar özenle işleniyor"
Kooperatif üyesi Korkutelili kadınlar turunçları ilk olarak yıkıyor. Daha sonra kabukları rendelenen turunçlar, dilimlenerek ipe asılıyor ve acısının geçmesi için dinlendiriliyor. Kaynatma, haşlama ve süzme aşamalarından geçirilen turunçlar hazır hale getirilerek paketleme işlemi yapılıyor. Antalya'nın simgesi turunçlar daha sonra kavanozlarda satışa sunuluyor.
"Kadınların istihdamına katkı"
7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, Antalya'nın çeşitli bölgelerinde turunç ağaçları olduğunu belirterek egzoz dumanına maruz kalmayan yerlerde ağaçlardan gıda mühendisi eşliğinde turunçların toplandığını söyledi. Korkuteli'ndeki tesislerde turunçların reçel olması için kadınlar tarafından işlendiğini aktaran Ayten İnce, "Bu çalışma ile kadınlarımıza hem istihdam oluşturuyoruz hem de dalında kalan turunçları ekonomiye kazandırıyoruz. Anlaşmalı işletmeler ve kadın kooperatifi satış noktalarımızdan turunç reçelinin satışını yapıyoruz. Muhittin Başkanımıza bizlere tesislerini açmasından ve verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.
"Kazanç kapısı oldu"
Kooperatif üyesi kadınlardan Gülfer Yörük, "Korkuteli'nin yayla olmasından turunç meyvesi olmuyor. Antalya'dan gelen turunçları burada gıda mühendisimiz eşliğinde reçel yapıyoruz. Kooperatif burada ev kadınları için bir kazanç kapısı oldu. Bize destek olan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA
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