Antalya Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yapışkan Tuzak Desteği Sağladı

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele kapsamında üreticilere Manavgat ilçesinde 3 mahalleye 18 bin 200 yapışkan tuzak desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticilere mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Büyükşehir'de görev yapan ziraat mühendisleri, üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi verdikten sonra sera ve bahçelerde inceleme yapıp, nasıl bir mücadele yapılacağını anlatıyor. Manavgat'ta Çardak, Taşağıl ve Sağırin Mahalleri'nde üreticiyle buluşan Büyükşehir ekipleri, sera üretimi yapan çiftçilerin sıklıkla karşılaştıkları beyaz sinek, thiripsler ve zararlı yaprak bitleri gibi zararlıların doğal yollarla nasıl bertaraf edilebileceğine yönelik bilgilendirme yaptı.

49 çiftçiye 18 bin 200 adet tuzak

Bilgilendirmenin ardından üreticilere zararlı ilaç kullanımını azaltan tuzaklar dağıtıldı. Çardak Mahallesi Muhtarı Musa Poyraz, yapışkan sinek tuzakların maliyet ve iş gücünü azaltacağını söyleyerek, "Beyaz sinekle mücadele için yılda beş kez ilaçlama yapıyorsam, yapışkan tuzakları serama astığım zaman yılda bir ya da iki kez ilaçlama yapacağım. Maliyet ve işçilik gideri düşecek. Hem ürünlerin hem de tüketicinin sağlığını korumuş olacağız" dedi.

Silajlık mısır tohumu başvuruları alındı

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, üreticilerin girdi ve yem maliyetlerini azaltmak amacıyla yüksek verimli silajlık mısır tohumu hibe desteği başvurularını da yerinde aldı. Başvurularda genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapıldı. Genç çiftçilerden Mehmet Gündoğdu çiftçilerin üretim yapamayacak durumda olduğunu, hibe desteklerinin çiftçilere adeta can suyu olduğunu söyledi. - ANTALYA