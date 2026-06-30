Antalya COP31 ile Sürdürülebilir Turizm Hedefliyor - Son Dakika
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Antalya COP31 ile Sürdürülebilir Turizm Hedefliyor

Antalya COP31 ile Sürdürülebilir Turizm Hedefliyor
30.06.2026 11:34
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POYD Başkanı Saatçioğlu, COP31'in Antalya için sürdürülebilirlik vizyonunu dünyaya tanıtma fırsatı olduğunu belirtti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı'nın 31. Oturumu'nun (COP31) Antalya'nın turizmdeki sürdürülebilirlik vizyonunu dünyaya gösterebilmek için önemli fırsat olduğunu belirterek, otellerde bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Saatçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından COP31'in, kentin bugüne kadar ev sahipliği yapacağı en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olacağını ifade etti.

Antalya otellerinin, COP31 ile turizmde sürdürülebilirlik konusunda dönüşümü hızlandıracağını dile getiren Saatçioğlu, artık sürdürülebilirliğin yalnızca bir sertifika veya çevre politikası değil, misafirin her geçen gün doğrudan içinde olduğu, katıldığı ve deneyimlediği bir yaşam biçimine dönüştüğünü vurguladı.

Çok sayıda otelin sürece adapte olduğunu aktaran Saatçioğlu, şöyle devam etti:

"Birçok otelimiz, su tüketiminin azaltılması, plastik kullanımının en aza indirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun engellenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması veya geri dönüşümü, 'her şey dahil' sisteminde, masadaki israfı azaltma, yerel üreticilerin desteklenmesi gibi uygulamalarla sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem vererek başarıyla yürütmektedir. Artık otellerimiz, misafirlerini bu sürecin aktif bir parçası haline getirmek için çeşitli ödüllendirme sistemleri uygulamaya başlamıştır. Havlusunu her gün değiştirmeyen, gün içinde gereksiz plaj havlusu kullanımını azaltan, plastik tüketimini düşüren, israfı önleyici önlemler alan veya sürdürülebilirlik uygulamalarına gönüllü olarak katılan misafirlere çeşitli ayrıcalıklar ve farklı ödüller sunulmaktadır."

Saatçioğlu, ödüllerin ekonomik boyutuna da dikkati çekerek, birçok otelin, misafir tarafından gönüllü sağlanan su tüketimi ve plastik azaltma veya enerji tasarrufundan elde edeceği kazançtan çok daha yüksek maliyetli ödülleri sunduğunu kaydetti.

Turizmcilerin sadece tasarruf etmeyi amaçlamadığını belirten Saatçioğlu, çevre ve sürdürülebilirlik bilincini artırmayı, misafiri bu yolculuğun bir parçası yapmayı ve sürdürülebilirliği, birlikte yaşanılan bir kültüre dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Antalya turizminin artık misafirlerine sadece kaliteli hizmet sunmadığını, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için birlikte hareket etmeyi önerdiğini dile getiren Saatçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"COP31, Antalya'nın bu vizyonunu tüm dünyaya gösterebilmek için çok önemli bir fırsat. POYD olarak tüm üyelerimizi sürdürülebilirlik uygulamalarını daha da geliştirmeye, misafirlerini bu sürece dahil edecek inovatif projeler üretmeye davet ediyoruz. Bugün attığımız her adım, yarın Antalya'nın uluslararası turizmdeki marka değerini daha da yukarı taşıyacaktır. COP31 günü geldiğinde dünyaya yalnızca ne söylediğimizi değil, bugüne kadar neleri hayata geçirdiğimizi göstermeliyiz çünkü sürdürülebilirlik sözle değil, uygulamayla anlam kazanır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antalya COP31 ile Sürdürülebilir Turizm Hedefliyor - Son Dakika

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