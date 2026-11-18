Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Energy Shift Capital işbirliğiyle düzenlenen "Küresel Enerji Yatırım Forumu", 60'tan fazla ülkeden 70'i aşkın kuruluşu temsil eden 60 konuşmacı ile 150'den fazla üst düzey katılımcıyı, yaklaşık 1 trilyon dolarlık varlık yönetimi ve kalkınma finansmanı sermayesiyle buluşturdu.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Energy Shift Capital işbirliğiyle "Küresel Enerji Yatırım Forumu" düzenlendi.

Forum, 60'tan fazla ülkeden 70'i aşkın kuruluşu temsil eden 60 konuşmacı ile 150'den fazla üst düzey katılımcıyı, yaklaşık 1 trilyon dolarlık varlık yönetimi ve kalkınma finansmanı sermayesiyle aynı salonda buluşturdu.

Forum kapsamında hem küresel arenadan hem de Türkiye'den önemli kurum ve kuruluşların temsilcileri konuşma yaparken, enerji geçişi, elektrifikasyon ve karbonsuzlaşma, enerji jeopolitiği, küresel enerji güvenliği ve enerji geçişinin finansmanı gibi konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Enerji ve Altyapı Sektörü Uzmanı Harun Köksal, Türkiye'nin kurulu elektrik kapasitesinin 2002'de 31,8 gigavat iken, 2026 yılı ilk yarısı itibarıyla yaklaşık 126 gigavata yükseldiğini belirtti.

Köksal, bugün Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük altıncı elektrik piyasası olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vizyon çerçevesinde, toplam kurulu kapasitenin 2040 yılına kadar 281 gigavata ulaşması hedeflenmekte ve elektrik üretim kapasitesinin artırılması için yaklaşık 190 milyar dolar tutarında yatırım öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları halihazırda kurulu elektrik kapasitesinin yaklaşık yüzde 63'ünü oluştururken, bu payın 2040'a kadar yüzde 77'ye çıkarılması hedefleniyor. Bunlar elektrik üretiminden ziyade kurulu kapasite paylarıdır.

Yatırımcılar için bu hedefler, pazarın ölçeğine ve yönüne dair daha uzun vadeli bir perspektif sunuyor. Yeni üretim varlıklarından şebekelere, depolamaya, ekipmana ve destekleyici hizmetlere kadar elektriğin tüm değer zinciri boyunca yatırım fırsatları ortaya çıkıyor. Ofis olarak, yatırımcıları bu fırsatlarla buluşturmaya ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız."

Energy Shift Capital Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlkay Demirdağ ise COP31'in dünyanın iklim gündemini Türkiye'ye taşıdığını kaydetti.

Demirdağ, "Bu forumdaki amacım, bu gündemi sermaye tahsisi ile buluşturmaktı. COP31 Küresel Enerji Yatırım Forumu, varlık yöneticilerini, yatırımcıları, aile ofislerini, finansal kurumları, enerji şirketlerini ve politika yapıcıları tek bir niyetle bir araya getirdi; enerji geçiş yatırımlarına yönelik sermaye tahsisini hızlandırmak."