Antalya'da Domates Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Domates Fiyatları Yükseldi

Antalya\'da Domates Fiyatları Yükseldi

Aralık'ta domates, sebze ve meyve fiyat endekslerinde yıllık artışlar gözlemlendi.

02.01.2025 11:08
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Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 2,84, fiyat endeksi yüzde 43,05 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 20.51 azalırken, fiyat endeksi yüzde 54.90 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 34.16 azalırken, fiyat endeksi yüzde 54.83 arttı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Aralık ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 46.86, sebzede yüzde 48.62 artarken, meyvede yüzde 0.01 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 2.84 artarken, sebzede yüzde 20.51 ve meyvede ise yüzde 34.16 azaldı. Aralık ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates için ortalama, sebze ve meyve için ise 9 yıllık ortalamanın altında kaldı. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler, domates, sebze ve meyve için ortalama üstünde gerçekleşti.

Miktardaki düşüş fiyatı etkiledi

Aralık ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 43.05 artarken, miktardaki yüzde 2.84'lük artışa rağmen fiyatta bu yükseliş gerçekleşti. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 54.90 arttı. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 20.51'lik düşüşü, fiyat endeksi artışını etkiledi. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 54.83 arttı. Meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 34.16'lık düşüşü, fiyat endeksi artışında etkili oldu. Aralık ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda rekor artışı, fiyatta ise en düşük artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 46.86 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 26.64 azaldı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 48.62 artış gösterdi, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 11.57 azaldı. Son 6 yılın Aralık ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde en hızlı artış, fiyat endeksinde ise en hızlı düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 0.01 azalırken, işlem fiyat endeksi de yüzde 4.15 azaldı. Son 6 yılın Aralık ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama altı değişimler olarak tabloya yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Domates Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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