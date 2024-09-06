Antalya'da Turist Sayısı 12 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Turist Sayısı 12 Milyona Ulaştı

Antalya\'da Turist Sayısı 12 Milyona Ulaştı

Bu yıl gelen turist sayısının eylülün ilk haftası itibarıyla 12 milyona ulaştığı Antalya'da, Avrupalıların güz tatili dönemi olması dolayısıyla son yılların en hareketli ekim ayının yaşanması bekleniyor.

06.09.2024 14:57
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Bu yıl gelen turist sayısının eylülün ilk haftası itibarıyla 12 milyona ulaştığı Antalya'da, Avrupalıların güz tatili dönemi olması dolayısıyla son yılların en hareketli ekim ayının yaşanması bekleniyor.

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'da, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 artışla 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ağırlanarak yeni rekora imza atıldı.

En çok ziyaretçi 2 milyon 641 bin 849 kişiyle Rusya'dan, 2 milyon 235 bin 311 ziyaretçiyle Almanya'dan, 1 milyon 109 bin 997 turistle İngiltere'den geldi.

Bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artış sağlanarak 2 milyon 673 bin 736 turiste ev sahipliği yapıldı. Ağustosta Antalya'yı Rusya'dan 601 bin 533, Almanya'dan 465 bin 72, İngiltere'den 235 bin 641 turist ziyaret etti.

"Zor bir sezon olmasına rağmen iyi değerlendirdik"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, eylülün ilk haftası itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısının 12 milyona ulaştığını söyledi.

Geçen seneye göre yüzde 8'lik artış olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "Ortalama konaklama süreleri 1 gün kadar düştü. Bu da otel doluluklarını negatif yönde etkiliyor. Zor bir dönem geçirdik. Türkiye'ye çok konsantre Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI'nın iflası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Paris olimpiyatları derken bu anlamda bakıldığında zor bir sezonu iyi bir sezon olarak değerlendirdik." diye konuştu.

Kavaloğlu, eylülde ortalama 76 bin turistin gelmesini beklediklerini ifade ederek, ekim ayından çok ümitli olduklarını söyledi.

Avrupa'da tatil periyotlarının ekim ayına denk geldiğini, farklı ülkelerden yapılan rezervasyonlarda yoğunluk olduğunu anlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Almanların güz dönemi tatili, Hollandalıların ve Belçikalıların tatili peş peşe olacak. Dolayısıyla rekor yılı 2019 dahil son yılların en iyi ekim ayını geçireceğimizi düşünüyorum. Ekim ayı, temmuz-ağustos dönemine göre daha uygun fiyatların olduğu bir periyot. İklim şartlarının da izin verdiği takdirde turizm sezonunun kasım sonuna kadar uzayacağını bekliyoruz. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin seçmelerinin Antalya'da yapılıyor olması, gastronomi festivali Food Fest, kasımda yapılacak Kültür Yolu Festivali gibi etkinlikler deniz, kum, güneş dışında turizmin çeşitlendirilmesinde çok önemli oluyor."

17 milyon turist hedefine ulaşılacak

Antalyasız ve Türkiyesiz dünya turizmi düşünülemediğini belirten Kavaloğlu, Akdeniz ülkeleri olarak bakıldığında Antalya'nın ilk üçün içinde yer aldığını vurguladı. Kente çok farklı ülkelerden turistin geldiğini anlatan Kavaloğlu, 16 milyon 600 bin turist sayısına ulaşacaklarını, transit yolcularla birlikte 17 milyonu geçeceklerini dile getirdi.

Kavaloğlu, bazı maliyetlerin yükselmesinin otelciliğin karlılığını olumsuz etkilediğini dile getirerek, istihdamdan doğal çevreye her şeyin sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Turist Sayısı 12 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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