Antalya'da Gastronomi Zirvesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Gastronomi Zirvesi Başladı

Antalya\'da Gastronomi Zirvesi Başladı

Uluslararası Turizm Gastronomisi Zirvesi, Antalya'da 'Çeşitlilik' temasıyla başladı.

01.02.2025 14:17
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Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi (FSUMMIT), sektör paydaşlarının katılımıyla başladı.

Sözen Organizasyon tarafından NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin bu yılki teması "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" olarak belirlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl gerek turist rakamında gerekse turizm gelirinde gurur verici rakamlara ulaşıldığını söyledi.

Turizmin ülke ekonomisinde önemli bir payı oluşturduğunu ve bu payda Antalya'nın da ciddi katkısı bulunduğunu anlatan Şahin, "Turizm rekabeti çok ağır bir sektör, sert bir rekabet ortamı var. Bu nedenle siz hiç tökezlemeden koşmalısınız, güçlü taraflarınızı öne çıkarmalısınız." dedi.

Türkiye'nin güçlü taraflarından birinin de gastronomi olduğunu dile getiren Şahin, zengin mutfak kültürünün en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şahin, turizmde her aşamanın birbirine bağlı zincirin halkasını oluşturduğunu, bu halkaların birinde dahi kırılma olmaması gerektiğini belirtti. Kartalkaya'daki otel yangınını örnek gösteren Şahin, "Son dönemde acı bir şekilde gördük, özellikle iş güvenliği çok önemli. Öncelikle kendi içimizi, kendi mekanizmalarımızı, kendi denetimimizi kurmalıyız. 2025, denetim yılı olacak." diye konuştu.

"Antalya dünyanın 4. büyük turizm kenti"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın geçen yıl yerli turistle birlikte nüfusunun yaklaşık 10 katı turisti ağırladığını anımsattı.

Antalya'nın dünyada 4. büyük turizm kenti olduğunun altını çizen Kavaloğlu, turizm çeşitliliği konusunda gastronominin önemli olduğunu ve kentin bu noktada da iddialı olduğunu söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman da etkinliğin gastronomi turizmine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Sert de Antalya'nın turizm noktasında misafirlerine çok fazla çeşitlilik sunduğunu kaydetti.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz de Antalya'nın ve Türkiye'nin ağırlamada çok güçlü olduğunu söyledi.

Sözen Grup üst yöneticisi Gökmen Sözen de ülkenin gastronomi potansiyelinin katma değerini artırmak amacıyla bu etkinliğe başladıklarını ve 5 yılda önemli mesafe aldıklarını bildirdi.

Turizm ve gastronomi alanında panellerin yapılacağı zirve, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Gastronomi Zirvesi Başladı - Son Dakika

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