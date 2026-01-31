Antalya, gıdada güvenin markası oluyor - Son Dakika
Antalya, gıdada güvenin markası oluyor

31.01.2026 10:10  Güncelleme: 10:11
Muratpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı, Antalya'yı uluslararası ölçekte bir gıda güvenliği markası haline getirmeyi hedefliyor. Programın Kepez ve Konyaaltı ilçelerine yayılması için önemli adımlar atıldı.

Muratpaşa'da gıda işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilen Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı, Antalya'yı bu alanda uluslararası ölçekte bir marka haline getirme hedefiyle büyüyor. Uygulamanın Kepez ve Konyaaltı ilçelerine yayılması için önemli bir adım atıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin; Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve hijyen alanında dünya çapında faaliyet gösteren Diversey iş birliğinde yürüttüğü program kapsamında, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberindeki heyet; Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile bir araya geldi. Heyette AGYİD Başkanı Zeki Özen, Başkan Yardımcısı Burak Ünlüler ile yönetim kurulu üyeleri Güray Kanan ve Ersun Elmas da yer aldı.

Görüşmede, Antalya genelinde ortak bir gıda güvenliği ve hijyen standardı oluşturulması ele alındı. Gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen Gold Town Sertifika Programı kapsamında restoran, kafe, lokanta ve pastanelerin; depolama şartları, pişirme ve saklama sıcaklıkları, havalandırma sistemleri ile kullanılan ürünlerin kalite ve uygunluğu gibi birçok başlıkta kapsamlı denetimlerden geçirildiği aktarıldı. Belirlenen kriterleri karşılayan işletmelerin Gold Town Sertifikası almaya hak kazandığı ifade edildi.

"Antalya için ortak vizyon"

Görüşmelerde, Gold Town Sertifika Programı'nın yaygınlaştırılmasıyla Antalya'nın yalnızca turizmde değil, güvenli ve hijyenik gıda alanında da uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir şehir haline gelmesi hedefi vurgulandı. Programın Kepez ve Konyaaltı'na da yayılmasıyla Antalya'nın, gıda güvenliği ve hijyen konusunda kent ölçeğinde bütüncül bir marka yaklaşımı geliştirmesi ve bu modeli uluslararası platformlara taşıması amaçlanıyor. - ANTALYA

Yerel Yönetim, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

