Antalya\'da Güneş Enerjisi ile Tarımın Yolu Açıldı

Ekonomi

Yeterli su olmadığı için yıllarca nohut, buğday ve arpadan başka bir şey üretemeyen Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yer alan Sülekler Mahallesi'nde, güneş enerji sistemi ile üretim şekli çeşitlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sülekler Mahallesi'nde kurulan güneş enerjisi ile çalışan pompaj sistemi bölgenin su sorunu çözüldü. Su kaynağına en yakın elektrik 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve aktif olarak kullanılmayan kuyu bu sistemle yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışır hale getirildi. Sülekler Mahallesi şimdilerde bahçelerde yetişen erik, vişne, kayısı ile adından söz ettiriyor.

Korkuteli Sülekler Mahallesi'nde yıllardır taşıma su ile tarım yapan çiftçiler, elektrik olmadığı için yeraltı su kaynaklarından yararlanamıyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan GES ile şebekeden bağımsız olarak enerjiyi güneşten sağlayarak sulamada yüzde 100 ücretsiz enerji desteği sağlandı. Kurulan GES ile elektriğe kavuşan mahallede sondajla 80 metreden su çekilip, üreticinin bahçesine boru sistemiyle ulaştırılıyor. Türkiye'de bir ilk olan güneş enerjisiyle çalışan tarımsal sulama sistemi ile Sülekler Mahallesi'nin kurak arazileri sulanabilir hale geldi. Hububata dayalı üretim yapılan Sülekler Mahallesi meyvecilik üretim merkezine dönüştü.

GES ile ürünlerde kalite yakalandı

S. S. Sülekler Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Durmuş Ünver, Sülekler Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle daha önce göletten açık kanaldan sulama yapıldığını ve 600 dönümlük alanın sulanabildiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Güneş Enerji Sistemi ve boru destekleri ile Sülekler'de su sorununu çözdüklerini söyleyen Ünver, "Gölet yetersiz kalıyordu arazi büyüktü. Kuru mahsul ekiyorduk nohut, buğday, arpa gibi. Burada gerçekten çok verimli kaliteli arazilerimiz vardı ama su sıkıntısı olduğu için dikim yapamıyorduk. Su olmadığı için meyveler yeterli sulanamıyordu. Kayısı ve vişnenin yüzde 40'ı ölü fiyatına gidiyordu. Ürün iyi olmayınca mecburen meyve suyuna veriyorduk. GES Projesi olduktan sonra çok kaliteli meyveler üretmeye başladık. Erik, vişne ve kayısıya döndük. Türkiye'nin en kaliteli ürünlerini yetiştiriyoruz. GES projesinden sonra yüzde 100 kaliteyi yakaladık. Ekonomik olarak bize yüzde yüz katkı sağladı" dedi.

Geri göçü teşvik eden proje

Üretici Durmuş Ünver de bölgede arazi kurak olduğu için ancak arpa, buğday, nohut üretimi yapılabildiğini belirterek, baba mesleği olan çiftçiliği bırakıp Antalya merkeze göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Antalya'da aşçı olarak çalışırken Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sülekler'e GES yaptığını anlatan Ünver, "Beni köye geri döndüren şey Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 2 yıl önce mahallemize yapmış olduğu GES Projesi oldu. Kayısı ağaçlarım 2 yılda bu hale geldi. Benim gibi şehre göç edip şimdi buraya dönmeyi düşünenler var. Şu anda toprağımız verimli. Toprak suya kavuşunca artık her şey çok güzel olmaya başladı. Meyveciliğin dışında domates, salatalık, biber yetiştiriyoruz. İhracata da gönderiyoruz" diye konuştu.

Her yer bağ bahçe oldu

Yüzleri GES ile gülen Süleklerli üreticilerden Osman Asar da, "GES gündeme gelince yaylamız bir anda değişti. Her yer bağ bahçe olmaya başladı. Eskiden buğday olan yerler şimdi bahçe olmaya başladı. Buraya yapılan hizmetler GES ile sınırlı kalmadı sulama borusu geldi altyapımız değişti" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. - ANTALYA