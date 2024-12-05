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Ekonomi

Antalya'da İngiliz Turist Rekoru

Antalya\'da İngiliz Turist Rekoru

Antalya, 2023'te 1.5 milyon İngiliz turistle rekor kırdı, turist sayısı %8 arttı.

05.12.2024 12:17
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Antalya'da bu yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 539 bin 929 İngiliz misafir ağırlanarak bu pazarda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Antalya'ya yılın 11 ayında gelen turistlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydederek 16 milyon 606 bin 501 oldu.

Kentte Rusya ve Almanya'dan sonra en çok turist İngiltere'den geldi. 1 Ocak-30 Kasım döneminde 1 milyon 539 bin 929 İngiliz turistin tercih ettiği kentte bu ülkeden şu ana kadar gelen turistlerin sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

2022'nin 1 Ocak-30 Kasım döneminde 1 milyon 124 bin 384, 2023'ün aynı döneminde de 1 milyon 288 bin 263 İngiliz Antalya'yı tercih etti. Turizmde ilk rekorun kırıldığı 2019'da 12 ayda 719 bin 120 İngiliz'in geldiği Antalya'da 2023'te 1 milyon 318 bin 215 İngiliz misafir tatil yaptı.

Erken rezervasyonda da hızlı hareket eden İngiltere pazarının 2025'te de büyümesini sürdürmesi bekleniyor.

"İngiltere'deki pazarlama stratejimizi devam ettiriyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, dünya turizminde en önemli kaynak pazarların ABD, Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa olduğunu söyledi.

İngiltere'nin dünya için önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "İngiltere'den yaklaşık 80 milyon paketli çıkış var. 16,8 milyon İngiliz, tercihen İspanya'ya gidiyor. Bu pazarın çok ehemmiyetli olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bütün pazarlama stratejimizi de açıkçası İngiltere'den gelen turist sayısının artması üzerine kurgulamıştık." diye konuştu.

İngiltere pazarında her yıl doğru artış sağlandığını dile getiren Kavaloğlu, 30 Kasım itibarıyla 1,5 milyon İngiliz turisti yakalamanın büyük başarı olduğunu ifade etti.

Kavaloğlu, İngilizlerin erken rezervasyonun önemini bildiklerini ve hızlı hareket ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradaki tur operatörleriyle, uçak şirketleriyle yaptığımız görüşmeye göre 2025'te İngiltere'den gelecek turistin 1 milyon 750 binin üzerinde olmasını bekliyoruz. İngiltere pazarı, sürekli artışı olan, çok stabilize giden bir pazar, bu bizim için çok değerli. İngiltere pazarındaki artışın 2025'te de devam edeceğini öngörüyoruz. İngiltere'deki pazarlama stratejimizi devam ettiriyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının İngiltere'de ve Birleşik Krallık'taki tüm ülkelerde çok ciddi pazarlama stratejisi var. Bunda çok iyi verim alıyoruz. Sadece Antalya için değil bütün resort bölgeye, Ege'ye de çok ciddi rezervasyon akışı var."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, antalya, Misafir, Ekonomi, turist, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da İngiliz Turist Rekoru - Son Dakika

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