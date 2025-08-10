Antalya'da Kadın Kooperatifleri ile Ekonomik Gelecek Aydınlanıyor - Son Dakika
Antalya'da Kadın Kooperatifleri ile Ekonomik Gelecek Aydınlanıyor

10.08.2025 10:49  Güncelleme: 10:53
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine destek vererek Antalyalı kadınların yöresel lezzetlerini kazanca dönüştürüyor. Korkuteli'deki üretim merkezi, kadınların tarhana, makarna gibi ürünler üreterek ekonomik katkı sağlamasına olanak tanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma projeleri kapsamında kadın kooperatiflerine verdiği destekle Antalyalı kadınların el emeği ürettiği yöresel lezzetler kazanca dönüşüyor. Korkuteli'nde kurulan Kadın Kooperatifleri Üretim ve Satış Merkezi'nde üretilen yöresel ürünler lezzetler kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar" projesi kapsamında Antalyalı kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın kooperatiflerinin kullanımına sunulan Korkuteli'de kurulan Kadın Kooperatifinde Kadınlar, kendi topladıkları sebze meyveleri ayıklayıp, kurutup, paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Daha önce bir kadın kooperatifi faaliyet gösterirken ikincisinin de faaliyete geçmesiyle üretim tesisinde tarhana, makarna, erişte gibi ürünler üretilerek vatandaşların satışına sunuluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli gıda mühendisleri gözetiminde her aşaması kontrol edilerek hijyen standartlarına uygun şekilde hazırlanan salça, turşu, tarhana, reçel, erişte, yufka ve mantılar yine belediye tarafından tahsis edilen satış alanlarında tüketiciyle buluşurken, kadınlar da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Korkuteli'nde kadın gücü büyüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Meltem Uz, Korkuteli'nde kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ikinci kadın kooperatifinin de hizmet vermeye başladığını belirtti. Meltem Uz, Ata tohumundan ürettikleri buğdaydan, "Tarhana, makarna, şehriye ve bulgur gibi ürünler yapılıyor ve vatandaşların hizmetine sunuluyor. Doğal market olarak faaliyet gösteren bölümde, mevsiminde üretilen incir, çilek, turunç ve patlıcan reçelleri satışa sunuluyor. Doğal fermantasyon yöntemiyle yapılan ev yapımı turşular ve endüstriyel kurutma işlemiyle paketlenmiş sebze-meyve ürünleri de raflarda yer alıyor" dedi.

Karakılçık buğdayından yöresel tarhana yapımı

7K Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Nurten Akbaba ise Korkuteli'nin tarhanasının meşhur olduğunu belirterek, "Tarhanamız, Korkuteli usulüyle yapılan yöresel bir üründür. Korkuteli denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de tarhanadır. Yapımında, ata tohumu olan Karakılçık buğday unu kullanıyoruz " diye konuştu.

Kadınlar hem üretiyor, hem ekonomiye katkı sağlıyor

ANTKOR Ekolojik Armoni Kadın Kooperatifi kurucu ortağı, emekli Ziraat Mühendisi Hayriye Alimoğlu, emekli olduktan sonra üretkenliğini sürdürmenin kendisine büyük katkı sağladığını söyleyerek, "Eğer evde oturup çalışmasaydım, sıkılıp bunalıma girebilirdim. Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar projesi kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği bu üretim tesisinde kadın arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Mevsiminde toplanan sebze ve meyveleri kurutarak değerlendiriyoruz. Özellikle reçel mevsiminde çilek, vişne ve kayısıdan çok lezzetli reçeller hazırlıyor; böylece hem üretime katılıyor hem de aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.

Hobi bahçesinde tarladan sofraya doğal üretim

Tesis bünyesindeki hobi bahçesinde salatalık, biber ve maydanoz gibi ürünler yetiştirdiklerini belirten Hayriye Alimoğlu, "Hiçbir ürünümüz serada yetişmiyor; hormon ve ilaç kullanılmadan tarladan sofraya ulaşıyor. Böyle bir tesisi ve ekipmanları kendi imkanlarımızla kurmamız çok zor olurdu " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar doğal ürünlerden memnun

Fethiye'ye doğru seyahat ederken kadın kooperatiflerini gördüklerini belirten Gülşen Güneş, ürünlerden son derece memnun kaldıklarını söyleyerek "Küçük çocuklarım olduğu için doğal ürünlere büyük önem veriyorum. Nerede görsem mutlaka ilgileniyorum. El emeği, göz nuru ürünler olduğu için buraya geldik. Geçen yıl turşu, reçel ve yumurta almıştık. Eve döndüğümüzde kullandık ve çok memnun kaldık. Bu yıl tekrar geldik, yine aynı ürünleri buradan temin ettik. Aldığım her üründen çok memnun kaldım. Herkese bu tesise uğramalarını tavsiye ederim" dedi. - ANTALYA

