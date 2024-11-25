Antalya'da Kadın Kooperatifleri ile Safran Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Kadın Kooperatifleri ile Safran Hasadı Gerçekleştirildi

Antalya\'da Kadın Kooperatifleri ile Safran Hasadı Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatifleriyle iş birliği yaparak Elmalı Çukurelma Mahallesi'nde safran üretimini teşvik etti. Hasat edilen safran çiçekleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hediye edildi. Proje, kadın üreticilere ek gelir sağlarken, bölgede tarımsal kalkınmayı destekliyor.

25.11.2024 12:26  Güncelleme: 12:32
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatifleriyle iş birliğini sürdürüyor. Toprakana Kadın Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında Elmalı Çukurelma Mahallesi'nde 2022 yılında toprakla buluşturulan safran soğanları çiçek açtı ve hasat edildi. Hasat edilen çiçekler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nün Elmalı Çukurelma Mahallesi'nde 2022 yılında başlattığı safran deneme üretimi başarıya ulaştı. Toprakana Kadın Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirilen proje ile toprakla buluşturulan safran soğanları, bu yıl ikinci kez çiçek açtı. Elmalılı kadın üreticiler, hasat sevinci yaşadı. Safran bitkisi bölge halkına ve kadın üreticilere ek gelir sağlayacak.

İlk hasat başkan Böcek'e

Safran soğanın yeni hasadı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hediye edildi. Başkan Böcek, safran soğanı için üreticilere teşekkür ederken, bölge halkına gelir sağlayacak bu tür teşviklerin artarak devam edeceğini, yerelden kalkınma hedefiyle üretimi ve üreticiyi her alanda destekleyeceklerini söyledi.

Kadınların hasat sevinci

Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu eğitimler ve desteklerden en verimli şekilde yararlandıklarını belirten Toprakana Kooperatifi Başkan Yardımcısı Gülten Çam, toprakana Kooperatifi'nin kadın istihdamını arttırmanın dışında farkındalık ve katma değer sağlayacak üretimlerde bulunmayı amaçladığını belirterek, "Safran hem çiçeği ile hem çiçeğin içindeki tomurcukları ile çok alanda kullanılabilir özelliğe sahip bir ürün. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bize yapmış olduğu üretim teşviki sayesinde safran ile tanıştık. Safranın kolay bir üretim süreci olması, dünya genelinde pahalı ve ender rastlanan bir bitki olması bizi çok etkiledi. Şimdi de hasadımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bölge halkı için büyük fırsat

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan da hasada katılarak kooperatif üyelerini yalnız bırakmadı. Safranın altın bitki olarak bilindiğini ve çok değerli olduğunu söyleyen Kalkan, şunları söyledi: "Safran, Safranbolu ve Amasya bölgelerinde çok verimli bir şekilde yetiştiriliyor. Bu ürünümüzü iklim şartlarının uygun olduğunu belirlediğimiz Elmalı'da denemek istedik. Kadın kooperatiflerimizle birlikte belirlediğimiz alanlarda safran soğanlarımızın ekimini gerçekleştirdik. Şimdi de oluşan safran bitkisinin hasadını yapıyoruz. Safran bitkisinin bölgede yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomik değeri yüksek olduğu için bölge halkımıza iç gücü ve gelirlerini arttırmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Ayrıca dikimi ve hasadı kolay olan safranın işçiliğinde bize yardımcı olan kadınlara da ek bir kazanç kapısı olmasını sağlamaktan çok mutluyuz. Kadınlarımızın desteği ile daha çok üretim daha çok ekonomiye katkı prensibi ile var gücümüzle çalışmaktayız."

Üretimin artması hedefleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı bölgesinde safran üretimini teşvik etmek amacıyla Toprakana Kadın Kooperatifi'ne safran soğanı hibe etti. 2022 yılında Elmalı Belediyesine ait 19 dönüm araziyi kiralayan kooperatif 2023 yılında 19 dönümlük arazinin 4 dönümüne safran dikimi gerçekleştirdi. Üçüncü yılın sonunda ilk dikim yapılan alanda yetişen soğanların 19 dönüm arazinin geri kalan 15 dönümüne ekilmesi planlanıyor. Yetiştirilen soğanların bir süre sonra köydeki diğer üreticilere de satılarak Elmalı'da safran üretiminin arttırılması Safranbolu'dan sonra Elmalı'nın safran üreten ilçe olarak tanıtılması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kadın Kooperatifleri ile Safran Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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