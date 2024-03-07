Antalya\'da Kadınlara İstihdam Sağlayan Atölye Açıldı

Ekonomi

Antalya'da, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi açıldı. Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlara istihdam amaçlayan atölyede tekstil ürünlerinden elde edilecek gelirle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanacak.

ANTİAD ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi törenle açıldı. Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Güllüpınar Caddesi üzerinde 300 metrekarelik bir alanda açılan üretim atölyesinde kadınlara istihdam sağlanması ve aile bütçelerine katkıda bulunması hedefleniyor. Atölyede aynı zamanda yeni katılım sağlayan kadınlara ilk olarak eğitim kursu veriliyor.

"Kendi kazandığımızdan da topluma vermemiz lazım"

Törenin açılışında bir konuşma yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, iş insanlarının kadın kooperatifini desteklediğine ilk kez şahit olduğunu ve bu konuda ANTİAD'ı tebrik ettiğini söyledi. Derneğin kısa süre içerisinde çok önemli işlere imza attığını ve paylaşımcı bir duruş sergilediğini ifade eden Şahin, "Sadece para kazanarak büyüyemezsiniz, paylaşarak da büyürsünüz. Bu toplumun fertleriz ve bizleri bu toplum bir yerlere getirdi. O zaman kendi kazandığımızdan da topluma vermemiz lazım. Bu modern ve sağlıklı bir yaklaşım. Paylaştıkça artar, gelişir ve toplumda da iş insanları olarak değeriniz de hızla artıyor" dedi.

"Kadınlarımız üretecek, şehrimiz kazanacak"

ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu, harika bir üretim atölyesi ve sergi tesisi açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu açılışın Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlarımızın istihdamını ve üretimini desteklemek üzere çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Biz iş dünyası olarak her zaman, her ortamda daima kadınlarımızın yanındayız. Bundan sonrada var gücümüzle dernek olarak bu üretime ve istihdama katkı sunmaya gayret edeceğiz. Kadınlarımız üretecek, şehrimiz kazanacak. ANTİAD kadınlarımızın gücüne güç, Antalya'mıza değer katacak" diye konuştu.

İlk siparişleri almaya başladılar

Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Esma Alaybeyoğlu, 2 katlı ve 300 metrekare üretim atölyesinde kadınların ürettiği ürünlerin ilk siparişlerini aldığını söyledi. Burada bir yandan tekstil ürünleri çıkartırken, aynı zamanda da kurslar vereceğiz. Tekstilin her bölümünü yapıyoruz. Burada üretilen ürünler satılınca her kadın eşit bir şekilde para kazanıyor. Başka mağazalarımız da var ancak burası ana merkezimiz oldu. 20'ye yakın iş makinemiz var. Herkese istihdam sağlayabiliriz. İş sahası sağlayabiliriz. Hem öğrenecekler hem öğretecekler hem de para kazanacaklar" diye konuştu.

Törene, Vali Şahin'in yanı sıra AESOB Başkanı Adlıhan Dere, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı. - ANTALYA