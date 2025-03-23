Antalya'da Kadınların El Emekleri Ekonomiye Kazandırılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Kadınların El Emekleri Ekonomiye Kazandırılıyor

Antalya\'da Kadınların El Emekleri Ekonomiye Kazandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar' projesi ile kadınlara yönelik üretim tesisleri kurarak, yöresel lezzetler ürettiriyor. Bu tesislerde kadınlar el emekleriyle salça, turşu, tarhana ve diğer ürünleri hijyenik koşullarda üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

23.03.2025 14:47  Güncelleme: 14:54
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Toptancı Hal içerisinde ve Korkuteli'de kurulan, adeta bir fabrikayı andıran tesislerde kadınlar el emekleriyle yöresel lezzetler üretiyor. El emeği, göz nuruyla üretilen bu ürünler kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar" projesi kapsamında Antalyalı kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın kooperatiflerinin kullanımına sunulan Antalya Toptancı Hal içerisindeki ve Kumluca'daki üretim tesislerinde Kadınlar, kendi topladıkları sebze meyveleri ayıklayıp, pişirip, paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli gıda mühendisleri gözetiminde her aşaması kontrol edilerek hijyen standartlarına uygun şekilde hazırlanan salça, turşu, tarhana, reçel, erişte, yufka ve mantılar yine belediye tarafından tahsis edilen satış alanlarında tüketiciyle buluşurken, kadınlar da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Hijyenik şartlarda üretim

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Meltem Uz, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınmayı desteklemek amacıyla kadın kooperatiflerine büyük önem verdiğini belirterek, bu kapsamda Korkuteli ve Antalya Toptancı Hali içerisinde iki üretim tesisi kurulduğunu söyledi. Uz, kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin hijyenik şartlarda üretilmesini sağladıklarını ve kadınlara lojistik desteği de sunduklarını ifade etti. Uz, Korkuteli'ndeki tesiste yöresel tarhana, erişte, turşu, meyve kuruları, bergamot ve turunç reçeli gibi ürünlerin üretildiğini, Toptancı Hali'ndeki tesiste ise ağırlıklı olarak hamur ve yufka ürünlerinin hazırlandığını dile getirdi.

Büyükşehir üreten kadınlara destek veriyor

Kadın üretim tesisinde görev yapan Emine Alsağur, 2022 yılında geçirdiği karaciğer nakli sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlar sayesinde hayata yeniden tutunduğunu belirterek, "Nakil sonrası evde boş oturmanın bana bir faydası olmayacağını fark ettim ve üretime yöneldim. Sabahları yorgun hissetsem de buraya gelip önlüğümü takınca tüm olumsuzlukları unutup işime odaklanıyorum. Ürünleri kendi evimdeymiş gibi rahat bir ortamda üretiyorum. Burası benim için bir yaşam alanı, burada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli ilçesinde hizmete açtığı gıda üretim, kurutma ve paketleme tesisinde el emeğini ekonomik kazanca çeviren Tevhide Uzun da ev ekonomisine katkı sağlamanın ve çocuklarına daha faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kadınların El Emekleri Ekonomiye Kazandırılıyor - Son Dakika

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