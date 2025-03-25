Antalya'da Kira Beyannamesi için Stant Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Kira Beyannamesi için Stant Açıldı

Antalya Defterdarlığı, kira geliri beyannameleri için üç AVM'de stant kurdu. Son tarih 2 Nisan.

25.03.2025 17:40
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Antalya Defterdarlığı, 2024 yılına ilişkin kira geliri beyannamelerinin kolaylıkla verilebilmesi amacıyla üç AVM'de stant açtı. Beyanname verme süresi 2 Nisan'da sona erecek. Hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti ile damga vergisinin de aynı tarihe kadar ödenmesi gerekiyor.

Antalya Defterdarlığı, 2024 yılında kira geliri (Gayrimenkul Sermaye İradı), ücret geliri, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi verecek mükellefler için kentteki üç büyük alışveriş merkezinde beyanname kabul stantları kurdu.

Mükellefler, 3 Mart'tan itibaren Terracity, 5M Migros ve Özdilek AVM'lerde açılan stantlardan hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında beyanname işlemlerini yapabiliyor. Stantlar, 2 Nisan 2025 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek. 5M Migros AVM'de 2. katta, Özdilek AVM'de giriş katında, Terracity AVM'de ise -1. katta kurulan stantlarda Defterdarlık personeli mükelleflere yardımcı oluyor.

Beyanname verme süresi 2 Nisan'da sona eriyor

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin gelir vergisi beyannamelerini 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında vermeleri gerekiyor. 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinin resmi tatile denk gelmesi nedeniyle beyan süresi 2 Nisan'a uzatıldı. 2024 takvim yılı için konuttan yıllık 33 bin liranın, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin beyanname vermesi zorunlu. Bu sınırların altında kalan mükellefler ise beyanname vermek zorunda değil.

Beyanname vermek isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın https://gib.gov.tr adresinde yer alan Hazır Beyan Sistemi üzerinden ya da doğrudan hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden işlemlerini online olarak da gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden de sisteme giriş yapılabiliyor.

Ödemeler iki taksitle yapılabilecek

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti ve damga vergisi 2 Nisan 2025 tarihine kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2025'e kadar ödenebilecek.

Öte yandan ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetlerinden gelir elde eden mükelleflerin de yıllık gelir vergisi beyannamelerini aynı tarihe kadar vermeleri gerektiği hatırlatıldı. Antalya Defterdarlığı, gelirlerin tam ve doğru şekilde beyan edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgularken, riskli görülen mükelleflerin denetime tabi tutulacağını duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kira Beyannamesi için Stant Açıldı - Son Dakika

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