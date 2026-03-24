Antalya\'da Kültürel Miras Toplantısı

Antalya'da sektör paydaşlarının katılımıyla "Turizmde Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilir Gelecek" toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile Lara Turizm Yatırımcıları Derneğince organize edilen toplantı, bir otelde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ağırlıklı olarak deniz, kum, güneş üzerinden ele alınan turizmde sürdürülebilirliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sezonu uzatmak, turizmi çeşitlendirmek için kültürel mirasın çok önemli olduğunu vurgulayan Gök, "Kültürel mirasın korunması için Bakanlığımız özellikle Geleceğe Miras Projesi kapsamında son yıllarda yaptığı yatırımın iki katını yaptı. Bu anlamda şehirdeki kazıları destekliyoruz, son 21 yılda ödenen toplam bütçenin iki katı son iki yılda ödendi." dedi.

Gök, bunun somut sonuçlarının bütün kazı alanlarında görüldüğünü belirterek, "Kendi değerlerimize sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak noktasında sürdürülebilirlik devreye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ise küresel iklim değişikliğiyle başta su kullanımı ve gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmaların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi gibi süreçlerin daha çok gündemde olması gerektiğini kaydeden Erkal, şöyle devam etti:

"Antalya hem turizm hem de gerçekten bir tarım kenti. Dolayısıyla bu iki sektörde aslında sürdürülebilirlik kavramlarının ana başlıklarına baktığınızda hem çevresel hem ekonomik hem de sosyo-kültürel sürdürülebilirlik anlamında çok ortak paydası var. Özellikle yaş sebze açısından büyük kentleri besleyen bir şehir olarak Antalya'da bu üç başlıktaki sürdürülebilirliği tarım ve turizmde yürütmemiz gerekiyor."

POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek de kültürel mirasın korunmasının çok kıymetli olduğunu ve bunun bir ülkenin, şehrin marka değerinin yükselmesi anlamına geldiğini belirtti.

Bu konuya şahsi olarak ayrıca önem verdiğini anlatan Çek, kültürel mirasların devlet kurumları, bireyler ve STK'lar tarafından korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması gerektiğini ifade etti.