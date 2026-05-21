Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Antalya\'da Kurban Bayramı Yoğunluğu
21.05.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Antalya otelleri dolulukta zirve yaparken, bazıları yer kalmadığını belirtiyor.

ANTALYA, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda yüzde 100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller, arayan müşterilere 'Maalesef yerimiz kalmadı' yanıtı vermeye başladı.

Ülke genelinde turistik amaçlı 2,5 milyon kişilik hareketlilik beklenen bayram tatilinde, Antalya ilk sırada yer alıyor. Antalya'yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Muğla ve Ege sahilleri takip ediyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, akraba ve memleket ziyaretleriyle birlikte Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişilik turizm hareketi beklediklerini belirterek, "Tabi ki tatil periyodunun uzamasında, 9 gün kararının erken açıklanması çok büyük avantaj oluşturdu. Özellikle vatandaşlarımız tatillerini ikiye, hatta üçe bölebilme şansına sahip oldu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın salı gününe denk gelmesiyle çok uzun dönemli tatil periyodu yapan bir kitle de var ülkemizde. Dolayısıyla erkenden açıklanınca rezervasyonlar hızlı hızlı gelmeye devam etti" dedi.

ALMAN BAYRAMIYLA DENK GELDİ

Kurban Bayramı tatiliyle Almanların Pfingsten Bayramı'nın peş peşe denk geldiğini belirten Kavaloğlu, "Dolayısıyla hem ülke vatandaşlarımız hem Avrupa'da yaşayan Türkler, gurbetçilerimiz aynı dönemde Kurban Bayramı'nı ve Avrupa'daki tatil periyodunu kullanmış olacak. Bu bizim için çok büyük avantaj oldu. Tabi şu anda tamamen Kurban Bayramı periyoduna konsantre olduk. Ama aslında okullar kapandıktan sonraki tatil dönemi için 31 Mayıs'a kadar da indirimli fiyatlar devam ediyor. Erken rezervasyon devam ediyor bu dönem. 1 ay uzadı erken rezervasyon dönemi. Dolayısıyla iç pazarın da böyle bir avantajı oluştu" dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN TESİS

Kurban ve Pfingsten Bayramı tatil periyotlarının bir arada olması nedeniyle otellerde yüzde 100'e yakın doluluk beklediklerini açıklayan Kavaloğlu, "Haziranın birinci haftasına kadar ciddi yoğunluk dönemi olacak. Sonrasında 2 haftalık ara dönem olacak. Biraz daha zayıf geçecek. Ama haziranın üçüncü haftasının sonu itibarıyla yüksek sezon başlamış olacak. Antalya'da otellerin tamamında bizim için en önemli olan konu her bütçeye uygun tesis bulunması. Yani bir yıldızdan butik otellere, dört yıldızlıdan beş yıldızlı otellere kadar finansal imkan sağlıyor Antalya. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli turizm destinasyonu aynı zamanda dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi Antalya, her bütçeye imkanlı tatil yaptırabiliyor" diye konuştu.

ANTALYA'DA CİDDİ HAREKETLİLİK

Kurban Bayramı tatilinin Antalya'da ciddi hareketlilik oluşturacağını belirten Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Oteller hemen hemen yüzde 100 doluluklara ulaştı. İç pazarda ciddi hareketlilik var. Otellerde şu an yüzde 40-50 oranında Türk misafir var. Devamında ise Rusya, İngiliz misafirlerle devam ediyor. Bu sene turizm birçok soru işaretiyle başladı. Belirsizlikler vardı. Fakat Kurban Bayramı tam sezona girme döneminde büyük bir moral oldu. Buradan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bayramı 9 güne çıkardılar. Onun pozitif anlamda dolulukları etkilediğini gözlemliyoruz" dedi.

BAZI OTELLERDE YER KALMADI

Antalya'da Kundu ve Belek gibi bölgelerdeki otellerin de hemen hemen dolu olduğunu dile getiren Çağlar, "Zaten geç kalan misafirlere de üzülerek 'Yer kalmadı' cevabını vermek durumundayız. Bayram dönemine yönelik rezervasyonlardan çok memnunuz. Umarım kazasız belası bir bayram operasyonu geçecek. Bayram tatili için girişler cumartesi gününden itibaren başlayacak, diğer hafta sonuna kadar devam ediyor. Ortalama 5 günlük konaklama süresi var. İç pazarda özellikle yarısını evinde, yarısını otelde geçirecek misafirler olacaktır ama ağırlıklı 5 gün ortalama tatil süreci görüyoruz" diye konuştu.

BAYRAMA ÖZEL MENÜLER

Kurban Bayramı nedeniyle otellerde misafirlere yönelik özel programlar ve yemekler hazırlanacağını dile getiren Çağlar, "Tabi özellikle Kurban Bayramı et demek, ağırlıklı büfeler böyle olacak. Eğlence programları, içerikler genelde Türk misafirlerine yönelik oldu. Yurt dışından gelen misafirlerimize Türk gelenek ve göreneklerini, gastronomisini tanıtmak açısından iyi bir fırsat oldu. Dolu dolu programlar olacak. Büyük konserlerin olduğu oteller var. Yine daha ufak çaplı eğlencelerin olduğu oteller var. Ama şunun altını çizelim; Antalya bölgesi misafirlerine en iyi hizmeti vermek için Kurban Bayramı'na hazır" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar Günde 5 gram bulan var İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Selena Gomez, 18 filmde oynayacak Selena Gomez, +18 filmde oynayacak
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
Bakın nereye gömülmek istiyor İşte Melih Gökçek’in vasiyeti Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler "Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
09:23
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
09:00
Okan Buruk’un telefon açtığı yıldızdan haber var
Okan Buruk'un telefon açtığı yıldızdan haber var
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
08:03
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatmayı düşünüyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor
07:30
ABD’de gizemli madde alarmı 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
07:03
Bakan Şimşek duyurdu Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
06:22
Hatay’da aşırı yağış hayatı felç etti Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 09:45:03. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.