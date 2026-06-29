Antalya\'da Rafting Sezonu Canlanıyor

Antalya'da 1990'lı yıllarda başlayan rafting, bugün yalnızca adrenalin tutkunlarının değil, yaz döneminde çalışarak eğitim masraflarını karşılamak isteyen öğrencilerin de vazgeçilmez gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Türkiye'nin önemli rafting merkezlerinden Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay'da yaz sezonuyla yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte yerli ve yabancı turistler, serin sularda yaklaşık 14 kilometrelik parkurda rafting yaparak hem eğleniyor hem de sıcak havadan uzaklaşıyor.

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen ziyaretçiler, güvenlik bilgilendirmesinin ardından can yeleği ve kasklarını takarak bot ve kanolarla parkura çıkıyor.

1990'lı yıllarda yabancı bir firmanın Köprüçay'da başlattığı rafting faaliyetleri, Beşkonak Mahallesi'nin ekonomik yapısını da değiştirdi.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan mahalle sakinleri, zamanla rehberlikten ulaşıma, konaklamadan yeme içme hizmetlerine kadar turizmin birçok alanında çalışmaya başladı.

Yaz aylarında hareketliliğin zirveye ulaştığı bölgede rafting sektörü, özellikle üniversite öğrencileri için önemli bir istihdam alanı oluşturuyor. Türk öğrencilerin yanı sıra eğitim için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler de tatillerini bölgede çalışarak değerlendiriyor.

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, rafting sezonunun yaklaşık iki ay önce başladığını, okulların kapanmasıyla yoğunluğun arttığını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi ağırladıklarını belirten Tırnaksız, turistlerin büyük bölümünü Rusların oluşturduğunu, İngilizlerin yanı sıra Kuveyt ve diğer Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısının da son yıllarda arttığını ifade etti.

Yerli turistlerin de raftinge ilgisinin her geçen yıl yükseldiğini dile getiren Tırnaksız, "Bölgede yılda 3 milyon civarında turist ağırlıyoruz. Bu yıl da aynı sayıyı yakalayacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Bölgede rafting alanında 80 işletmenin faaliyet gösterdiğini aktaran Tırnaksız, en yoğun dönemde yaklaşık 3 bin 200 kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Mahalle sakinlerinden 7'den 70'e herkes sektörde görev alıyor. Yabancı rehberler de çalışıyor. Öğrenciler yazın çalışıp harçlıklarını kazanıyor, kışın eğitimlerine devam ediyor." diye konuştu.

Raftingin yanı sıra buggy, ATV, zipline ve cip safari gibi doğa sporlarının da bölge turizmine katkı sunduğunu ifade eden Tırnaksız, alternatif aktivitelerin ziyaretçi sayısını artırdığını söyledi.

Polonya'dan Antalya'ya tatile gelen Radoslaw Michalak ise otelde kendilerine önerilen rafting etkinliğine ailesiyle katıldıklarını belirterek, Antalya'nın doğal güzellikleri içinde adrenalin dolu unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

Bartın Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Somalili Zezo Abikar da yaz aylarında Manavgat'ta çalıştığını anlatarak, "Rafting için gelen misafirlere tercümanlık yapıyorum, zipline görevlisi olarak çalışıyorum. Hem harçlığımı çıkarıyorum hem de işimi severek yapıyorum." dedi.

Kırklareli Üniversitesinden bu yıl mezun olan Somalili İsmail Abdullah Muhammed de Türk arkadaşları sayesinde rafting sektöründe çalışmaya başladığını belirterek, İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Türkçe bildiği için tercümanlık yaptığını, çalışırken aynı zamanda eğlenceli bir ortamın parçası olduğunu ifade etti.