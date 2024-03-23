Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 12 Şubat'ta Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle mağdur olan 574 kişiye 10 bin TL nakit yardımı yapıldığını açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 12 Şubat'ta meydana gelen sel nedeniyle, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için dört koldan çalıştıklarını hatırlatarak, "Afetten en çok etkilenen mahallelerde hayatı normale döndürmek ve vatandaşların yaralarını sarmak için 2 bin 403 personelimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütmüştük. Vatandaşlarımızın evlerini kısa sürede temizleyerek, gıda, giysi, eşya gibi ihtiyaçlarını acil olarak karşılamıştık" dedi.
Hesaplarına yattı
Bu karar üzerine Büyükşehir Belediyesi olarak, sel bölgesinde mağdur olan vatandaşların yaptığı doğal afet başvurusu üzerine 574 kişiye 10 bin TL nakit yardımı hesaplara yatırdıklarını açıklayan Başkan Böcek, "Doğal afet yardımı başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlarımıza, Vakıfbank'tan açılan hesaplarına 10 bin TL tutarındaki yardım yatırılmıştır. Ayrıcı sel mağduru vatandaşlarımızın Mart ayına ait ASAT su faturaları da bir kereye mahsus alınmayacaktır. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın" diye konuştu. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Antalya'da sel mağdurlarına nakit yardımı yapıldı - Son Dakika
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